Quatre arrestations lors d’une opération antidrogue en Abitibi

Les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi une importante quantité de stupéfiants, en plus d’arrêter quatre suspects, mercredi, dans le secteur de Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue.

Au total, quatre perquisitions ont été effectuées au cours de la journée sur le chemin Sleepy, sur la route 117, sur la rue Centrale et sur la rue Iberville.

Deux hommes et deux femmes âgés entre 29 et 48 ans ont été épinglés. Ils ont ensuite été libérés sous promesse de comparaître.

Ils pourraient faire face à des accusations criminelles en matière de stupéfiants.

Lors des perquisitions, les policiers ont notamment saisi 14 500 comprimés de méthamphétamine, un demi-kilo de cocaïne, 8 kg de cannabis, près de 500 grammes de concentré de cannabis (wax), plus de 1500 comprimés d’ecstasy, une arme à feu et des munitions, une arbalète, deux véhicules et plus de 12 000 $ en argent comptant.