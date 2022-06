Québec et les fonctionnaires du SFPQ en viennent à une entente

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et Québec ont convenu d'une entente de principe, jeudi.

Par le fait même, les cinq journées de grève prévues la semaine prochaine sont annulées de même que les autres moyens de pression en cours.

«La reprise plus intensive de la négociation dans les derniers jours a porté ses fruits. Les membres qui ont démontré une grande solidarité au cours des derniers mois pourront apprécier les efforts déployés par leur comité de négociation afin que l’employeur bonifie ses offres», a souligné Maryse Rousseau, vice-présidente du SFPQ et porte-parole de la négociation.

La partie gouvernementale est également satisfaite de cette entente.

«Je suis très heureuse d'annoncer qu'une entente de principe est survenue avec les 26 000 employés du SFPQ. Je remercie le personnel visé par cette entente. C'est grâce à leur travail que nous sommes en mesure d’offrir à la population des services de grande qualité aux Québécois», a partagé sur ses réseaux sociaux la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Les 26 000 membres du SFPQ occupent majoritairement des emplois de bureau et de techniciens dans les ministères et organismes québécois. La convention collective de l'accréditation Fonctionnaires est échue depuis le 1er avril 2020. En date de jeudi, presque la totalité, soit 98%, des 550 000 employées et employés des secteurs public et parapublic ont conclu une entente de principe.