Québec mise 30 M$ dans un nouveau fonds privé

Investissement Québec (IQ) contribuera à hauteur de 30 millions $ à la création d’un tout nouveau fonds d’investissement privé de Montréal, spécialisé dans l’industrie aérospatiale.

Disposant d’une enveloppe initiale de 77 millions $, Partenaires Thrust Capital se donne pour objectif d’atteindre rapidement une capitalisation de 100 millions $.

Fonds FTQ et Desjardins impliqués

Des sommes qui lui serviront à acquérir des participations dans des entreprises du secteur, choisies pour leur potentiel de croissance accélérée.

Les 30 millions $ d’IQ proviennent de l’enveloppe de 300 millions $ annoncée à l’automne 2020 pour la création de nouveaux fonds d’investissement indépendants.

Aux côtés du gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ investit 20 M$ dans l’aventure. Le Mouvement Desjardins s’engage pour sa part à investir « au moins 12,5 M$ » dans Thrust Capital.

Son président, Frédéric Loiselle, longtemps associé à la BDC et à la défunte Société générale de financement (SGF), estime que le moment ne pourrait être mieux choisi pour lancer un tel fonds et profiter du rebond qu’espère l’industrie depuis plus de deux ans.

Créer des équipementiers

La nouvelle entité se présente comme une solution aux problèmes récurrents de croissance dont souffre l’écosystème aéronautique du Québec depuis des années. Riche en PME, le Québec a failli – sauf exception – à créer jusqu’à présent des entreprises de taille suffisamment importante pour répondre aux attentes des grands donneurs d’ordre que sont les Boeing, Lockheed Martin et Airbus.

Héroux-Devtek, à Longueuil, compagnie devenue un équipementier de taille suffisante pour répondre aux besoins de la U.S. Air Force, est présentée comme un exemple de ce que pourraient devenir d’autres PME du secteur au Québec.

L’équipe du fonds ne cache pas qu’elle privilégie l’acquisition de participations majoritaires au sein des entreprises. Une fois son potentiel de croissance atteint, l’entreprise serait soit fusionnée, vendue ou inscrite en Bourse, permettant au fonds de récupérer ses billes et d’engranger des profits.