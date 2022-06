Rachat d’entreprises: le Fonds FTQ se bat tous les jours contre les capitaux de l’extérieur

Le Fonds de solidarité FTQ est en concurrence chaque jour avec des acteurs de l’extérieur du Québec pour investir dans des entreprises d’ici, mais l’institution se dit satisfaite de sa moyenne au bâton.

• À lire aussi: Le Fonds FTQ appelle à la création de grandes minières québécoises

• À lire aussi: Des fiascos qui ont coûté des millions aux contribuables

• À lire aussi: Dans l'oeil du Québec Inc.: Amilia remplit ses coffres pour accélérer la numérisation des activités récréatives

« Je ne vous cacherai pas qu’il y a beaucoup de capital dans le marché », a déclaré hier au Journal Dany Pelletier, vice-président aux placements privés.

Au cours des derniers mois, le Québec a perdu le contrôle d’entreprises comme le Groupe Vision New Look, Varitron, Industries Bernard, Maximus, Zerospam et Breathe Life.

Dans une transaction sur deux

Dany Pelletier, Vice-président du Fonds FTQ

« C’est facilement une transaction [du Fonds] sur deux dans laquelle il y a potentiellement des étrangers, a précisé Dany Pelletier. Je n’ai pas la statistique à savoir combien, en pourcentage, là-dessus, on garde au Québec, je vais être bien franc avec vous. Mais quand l’entrepreneur discute avec nous et qu’il dit : “Je veux que mon entreprise reste au Québec”, on a les solutions [pour y parvenir]. »

Dans certains cas, les offres de l’extérieur sont tout simplement impossibles à refuser, tellement elles sont alléchantes.

« À la fin de la journée, bien entendu, c’est à l’entrepreneur de décider à qui il veut vendre, a soutenu Dany Pelletier. On n’a pas de droit de regard là-dessus. »

Au cours des derniers mois, le Fonds de solidarité FTQ a participé au rachat d’entreprises québécoises comme Chez Ashton, Globe Électrique et GCM Consultants (ingénierie).

Le Fonds de solidarité de la FTQ annoncera aujourd’hui avoir investi 1,4 milliard de dollars dans des entreprises québécoises au cours de son dernier exercice, qui a pris fin le 31 mai 2022. C’est environ 300 millions de dollars de plus que pendant l’année précédente.