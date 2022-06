Trafic d’armes: plus de 6 millions $ pour la patrouille nautique d'Akwesasne

Cinq nouveaux policiers rejoindront le Service de police mohawk d'Akwesasne équipés d’un nouveau bateau, de véhicules tout-terrain et de motoneiges afin d'interpeller et dissuader les contrebandiers d’armes à feu.

Le gouvernement du Québec a octroyé 6,2 millions de dollars sur cinq ans au Service de police mohawk d'Akwesasne dans le cadre des objectifs de CENTAURE, la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée.

«Depuis son déploiement, CENTAURE a augmenté la pression sur les réseaux criminels au Québec. De nombreuses interventions ont mené à des arrestations et à des saisies d'armes à feu. Et ça continue», a déclaré jeudi Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique.

Le Service de police mohawk d'Akwesasne, qui dispose actuellement d'une patrouille nautique, sera ainsi doté de cinq policiers supplémentaires, d'un nouveau bateau, de véhicules tout-terrain et de motoneiges.

La patrouille additionnelle permettra d'assurer une présence policière sur les eaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment l’hiver, lorsque les policiers utilisent des motoneiges et des véhicules tout-terrain pour patrouiller sur les berges du Saint-Laurent.

Le territoire d'Akwesasne, situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, inclut plusieurs îles et chevauche le Québec, l'Ontario et l'État de New York.