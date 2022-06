Une trilogie d’Harmonium symphonique à Montréal

L’appétit des inconditionnels d’Harmonium n’est pas sur le point d’être rassasié. Après la présentation d’Harmonium symphonique à Trois-Rivières, trois nouvelles séries de concerts sont annoncées à Montréal d’ici janvier 2023.

Ça ne s’arrêtera pas là puisque le producteur Nicolas Lemieux compte décliner l’aventure d’Harmonium symphonique, dont les ventes de l’album approchent les 150 000 exemplaires, en sept chapitres jusqu’en 2027.

De toute évidence, il a touché le gros lot, et une corde sensible, en faisant revivre cette musique qui compte parmi les plus beaux trésors du patrimoine culturel québécois.

« C’est une chance unique que j’ai de produire et vivre ça aux côtés de Serge Fiori. Ça n’a aucun sens à quel point Harmonium a marqué les gens. Si tu savais toutes les histoires que je me suis fait raconter depuis deux semaines à Trois-Rivières. Je fais du show-business depuis vingt-cinq ans et il n’y pas un groupe, pas un artiste, qui a cette aura », s’étonne M. Lemieux.

Trilogie

« La version originale du spectacle, qui avait d’abord été présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, du 24 mai au 4 juin, avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, sera à l’affiche de la salle Wilfrid-Pelletier, en octobre. »

Une version « spirituelle », baptisée La grand-messe, sera présentée à l’église Saint-Jean-Baptiste, au début septembre. La trilogie montréalaise se terminera par une relecture du spectacle en format acoustique, sans amplification ni mise en scène, à La maison symphonique, au début de 2023.

« L'Orchestre symphonique de Montréal prendra le relais pour tous les concerts dans la métropole. »

« Ce sera trois expériences uniques dans trois salles magnifiques », s’enflamme Nicolas Lemieux.

Hommage à Dina

Même si elle combat un cancer, la cheffe d’orchestre Dina Gilbert devrait être à son poste. Le producteur le souhaite de tout cœur.

« Elle est tout simplement incroyable, c’est elle la vedette du show. C’est un cerveau exceptionnel et c’est tellement important le message qui se lance à travers sa présence envers les jeunes musiciennes », se réjouit Nicolas Lemieux.

« Harmonium est une œuvre très masculine. (...) Dina ajoute une touche poétique et une délicatesse que nous n’aurions jamais pu avoir avec un chef masculin. »

De l’intérêt à l’étranger

Il se garde bien de donner les détails, mais il faut s’attendre à ce qu’Harmonium symphonique s’installe à Québec lors de l’un de ses sept chapitres.

Selon Nicolas Lemieux, des pourparlers sont en cours pour exporter le spectacle. Des médias étrangers ont manifesté leur intérêt.

« Les répercussions sont internationales. On est rentré à la BBC, le magazine Forbes a publié un article à notre sujet et demain, je donne une entrevue à un magazine japonais. »

***Harmonium symphonique sera présenté à l’église Saint-Jean-Baptiste, du 1er au 3 septembre, à la salle Wilfrid-Pelletier, du 6 au 8 octobre, et à La maison symphonique, du 12 au 14 janvier 2023.

***Les billets seront mis en vente le 11 juin, à midi, au harmoniumsymphonique.com