POULIOT, Dave



À sa résidence, le lundi 27 décembre 2021, est décédé à l'âge de 50 ans et 5 mois, monsieur Dave Pouliot, fils de monsieur Gaston Pouliot et de madame Céline Ruel. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 10h à 12h55.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son père Gaston Pouliot et sa mère Céline Ruel. Il était le petit-fils de feu Aristide Pouliot (feu Caroline Pouliot) et de feu Gérard Ruel (feu Rollande Poulin). De la famille Pouliot, il était le neveu de: feu Cécile (feu Rémi Lapierre), feu Marcel (Jacqueline Vachon), feu Monique (feu Guy Deblois), feu Marius (feu Yolande Breton), feu Jeanne-D'Arc, Marguerite (feu Claude Pouliot), feu Emmanuel (feu Raymonde Vachon), Lévis (Lisette Deblois), feu Yvon (Françoise Rodrigue), Yves, feu Germain (Gilberte Morin), Dominique (Reine Jacques), Louisette (feu Simon Vachon), Denis (Noëlline Boily) et Laure Pouliot (Michel Gilbert) ainsi que de feu Armand Doyon; de la famille Ruel: Lise, Jacques (Suzie Roy), Diane (Mario Vachon) et France (Paul Vachon). Il laisse également dans le deuil ses cousins, ses cousines, ses collègues de travail et plusieurs amis(es) ainsi que M. Bertrand Landry. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.