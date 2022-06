Accessoires de cuisine: amusantes sucettes glacées

Les sucettes glacées faites maison à partir de jus, d’eau aromatisée, de smoothie, de yogourt, de fruits et de tout autre ingrédient qui fait saliver sont à la fois désaltérantes, rafraîchissantes et amusantes. Voilà trois bonnes raisons de sortir la langue !

La sucette traditionnelle

Photo courtoisie, Ares Cuisine

De forme traditionnelle et d’une capacité de 3 x 2,5 onces, ce moule en silicone permet de personnaliser trois sucettes glacées avec de grosses tranches ou des morceaux de fruits qui ajouteront des vitamines à vos collations. Kiwi, orange et melon les rendront très appétissantes !

arescuisine.com > 19,99 $

Pour les petits

Photo courtoisie, Zoku

Un univers sous-marin s’ouvre aux gourmands qui rempliront ces six petits moules ZOKU (1,6 once chacun) en forme de requin, poisson-clown, pieuvre, baleine, poisson-globe et scaphandrier. En disposant les queues aléatoirement, les créatures marines créées vous surprendront et vous découvrirez des squelettes amusants lorsque les sucettes seront terminées !

charlotteetcharlie.ca > 36,99 $

À la verticale

Photo courtoisie, IKEA

Tenant à la verticale dans leur support coloré (rose et jaune ou bleu et vert), ces six moules Chosigt en polypropylène permettent un remplissage facile. Profitez-en pour créer différents étages ou pour ajouter des petits fruits. Passez-les sous l’eau tiède pour un démoulage facile.

ikea.ca > 3,99 $

Poussez, dégustez

Photo courtoisie, Simons

Faciles à remplir et munis d’un couvercle pour éviter les dégâts, ces six moules à sucettes glacées en silicone présentent un design pratique. Lorsque la collation est prête, il suffit de retirer le couvercle, puis de déguster le délice d’été en pressant le bas du moule pour guider le « popsicle » jusqu’à votre bouche.

simons.ca > 14,00 $