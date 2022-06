Armes, sanctions: Zelensky remercie le ministre britannique de la Défense pour son rôle moteur

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié vendredi Londres pour son rôle moteur dans le soutien occidental à l'Ukraine, lors d'une visite à Kyïv du ministre britannique de la Défense Ben Wallace.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 107e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi: Ukraine: le PAM s'allie à Uber pour distribuer de la nourriture

• À lire aussi: En Russie, la Banque centrale baisse son taux directeur

« Les mots se transforment en actions. C'est ce qui fait la différence entre les relations entre l'Ukraine et la Grande-Bretagne et celles entre l'Ukraine et d'autres pays », a déclaré le président ukrainien, dans une apparente pique à l'encontre d'autres pays européens, même s'il n'en a nommé aucun.

« Armes, finances, sanctions: dans ces trois dossiers, la Grande-Bretagne montre son leadership », a poursuivi M. Zelensky dans une vidéo publiée sur son compte Telegram.

Il a aussi remis à Ben Wallace un agrandissement dédicacé du fameux timbre émis par Kyïv pour célébrer le naufrage du « Moskva », le vaisseau amiral de la Flotte russe de la mer Noire coulé en avril.

Alors que les Ukrainiens réclament aux Occidentaux des armes lourdes pour résister à une puissante offensive russe dans le Donbass - et notamment dans la ville-clé de Severodonetsk - Ben Wallace a salué l'effort « extraordinaire » fourni par le président et le peuple ukrainien pour résister à l'invasion russe.

Cette visite de travail de deux jours visait à entendre de vive voix « comment évoluent les besoins opérationnels des forces armées ukrainiennes, alors que la nature du conflit continue de changer », a indiqué le ministère britannique de la Défense dans un communiqué.

« Cela permettra d'assurer que le soutien continu britannique évolue en fonction de ces besoins et est adapté à la situation sur le terrain », a ajouté le ministère.

Ben Wallace a aussi discuté avec M. Zelensky et son ministre de la Défense Oleksiï Reznikov « des équipements et formations que le Royaume-Uni fournit actuellement, et quel soutien supplémentaire pourrait être offert pour aider les forces ukrainiennes à défendre leur pays », toujours selon le ministère.

Dans la foulée de Washington, Londres a annoncé la livraison de systèmes de lance-roquettes multiples - d'une portée d'environ 80 km, soit légèrement supérieure aux systèmes russes - mais on ignore quand les Ukrainiens pourront commencer à les utiliser.

Cette visite intervient au lendemain de l'annonce de la condamnation à mort de deux Britanniques engagés dans les forces ukrainiennes par des séparatistes prorusses en Ukraine.

Les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun, faits prisonniers en Ukraine alors qu'ils combattaient aux côtés des Ukrainiens, ont été condamnés à mort jeudi par la justice des autorités séparatistes de Donetsk.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est « consterné » par cette condamnation, a indiqué vendredi Downing Street, disant travailler avec Kyïv à leur libération.