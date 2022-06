Assaut sur Trump

C’est fait. Les audiences publiques de la commission chargée de faire la lumière sur les incidents du 6 janvier 2021 sont lancées.

Planifiées pour une diffusion à heure de grande écoute, elles pourraient se décliner en huit volets méticuleusement structurés. La soirée d’hier constituait une entrée en matière et la stratégie des responsables est claire: démontrer qu’il s’agit d’une tentative de coup d’État, une opération plus large que la seule invasion du Capitole par une bande d’exaltés.

Un scénario bien ficelé

Au cœur de l’action, on retrouve Donald Trump qui, malgré les avertissements de ses conseillers, est allé de l’avant avec une démarche qu’il savait illégale et contraire aux pratiques démocratiques de son pays.

Dans une chorégraphie bien orchestrée, on a laissé les rôles les plus importants à des républicains. C’est Liz Cheney qui a méthodiquement porté les coups les plus durs.

La salve permettait également d’entendre William Barr, Jason Miller et la fille du président, Ivanka Trump. Si Barr a référé au caractère prétendument illégitime de l’élection de novembre 2020 en utilisant l’expression «bullshit», Donald Trump rageait ce matin de l’appui d’Ivanka à l’ancien procureur général.

Après que l'on eut mis la table et démarré ce qui ressemble à un véritable procès contre Trump, nous avons eu droit à deux témoignages qui, au-delà des mots, ont permis de placer les téléspectateurs dans «l’ambiance» du 6 janvier. Une policière blessée ce jour-là qui évoque un carnage, un champ de bataille, et un documentariste qui marchait avec l’extrême droite.

Des suites possibles?

La grande question que se posent bien des spécialistes et des observateurs est de savoir si tout cela en vaut le coup, si on peut entrevoir des suites aux conclusions de cette commission.

Sur le plan politique, je doute que les démocrates puissent utiliser ces audiences pour éviter des pertes aux élections de mi-mandat. Ils semblent condamnés à perdre deux majorités si les sondages actuels sont justes. Au mieux, ils peuvent espérer qu’on atténue les chances de victoire de Trump en 2024.

Le jeu politique ne nous offrira pas de grandes surprises. Trump a survécu à deux procédures de destitution et trop de républicains craignent les foudres de l’ancien président. Que leur faudrait-il de plus pour abandonner leur parrain? Une sanction des électeurs? Se soucient-ils encore de tout ça?

Il reste la voie judiciaire. Devant le cumul de faits et de témoignages, la commission pourrait-elle suggérer que le procureur actuel, Merrick Garland, dépose des accusations comme il vient de le faire à l’endroit de Peter Navarro, ancien conseiller économique de Trump?

Garland est excessivement prudent et il ne s’aventurerait sur cette pente glissante que si la preuve était en béton. Pourtant, quelqu’un doit payer le prix de ce sinistre complot.

Que les États-Unis aient été ainsi ébranlés de l’intérieur et qu’on laisse courir les traîtres ne peut que nuire à un géant de plus en plus fragile et, par extension, au Canada.