Au cœur de vos passions : Une soirée couronnée de succès

Sur la photo, de gauche à droite : M. Martin Cousineau, président et chef de la direction du réseau des cliniques Lobe, Mme Josée Giguère, directrice générale de la Fondation IUCPQ, Mme Rosie Caputo, vice-présidente régionale, services financiers à l’entreprise, direction du Québec chez RBC Banque Royale, M. Maxime Laviolette, directeur général chez Dessercom, et Me Jean M. Gagné, président du conseil d'administration de la Fondation IUCPQ.