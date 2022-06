Des coffrets découvertes par des chefs autochtones!

Dans le cadre du volet culinaire du Festival ''Kwe - À la rencontre des peuples'', Tourisme Autochtone Québec vous offre de précommander des coffrets découvertes sous les thématiques de chasse, pêche ou cueillette. Conçus pour 2 personnes et disponibles en ramassage les 18 et 19 juin prochain (Grand Marché de Québec), chaque coffret propose un menu 3 services à déguster à la maison, agrémenté de produits issus des différentes nations du Québec. Pour l'occasion, les chefs Anora Lia Collier (chasse), Lysanne O'Bomsawin (pêche) et Maxime Lizotte (cueillette) se sont joint à Étienne Picard-Savard pour vous concocter des plats gastronomiques dont vous vous souviendrez longtemps! Vous avez jusqu’au 17 juin pour précommander : kwefest.com/voletculinaire