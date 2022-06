Deux cas de peste porcine à Rome: un millier de porcs seront abattus

Un millier de porcs vont être abattus après la découverte de deux cas de peste porcine dans un petit élevage de la région de Rome, a annoncé vendredi le commissaire extraordinaire chargé de gérer cette crise en Italie.

«Nous devons abattre très rapidement tous les porcs présents dans la zone contaminée. Hier (jeudi) l’agence locale de santé a estimé à un millier le nombre de porcs concernés», a déclaré Angelo Ferrari à l’agence de presse AGI.

«Les carcasses seront incinérées (...) Plus nous agissons de manière déterminée et incisive, plus nous espérons que les dommages de caractère commercial seront réduits», a-t-il ajouté.

Les premiers cas de peste porcine en Italie ont été détectés en janvier dans le Piémont (nord-ouest). La région voisine de Ligurie est également touchée. Des cas ont ensuite été détectés dans la région de Rome chez des sangliers.

Les médias et les réseaux sociaux se sont fait largement l’écho ces derniers mois d’images montrant des familles de sangliers se promenant dans des quartiers résidentiels de la capitale et se nourrissant dans les poubelles.

Les deux cas détectés jeudi dans un petit élevage familial près de Rome sont les premiers touchant des porcs domestiques.

Le 18 mai, la Coldiretti, principale association agricole de la péninsule, avait alerté le gouvernement de Mario Draghi sur la diffusion inquiétante de la peste porcine dans le pays.

Dans une lettre à Mario Draghi, Coldiretti avait exigé «de nouvelles interventions rapides pour l’abattage et la lutte contre la prolifération des sangliers dans tout le pays pour stopper la diffusion de la peste porcine africaine».

La maladie ne touche que les porcs, sangliers et phacochères. Le virus, non transmissible aux personnes, peut survivre plus de deux mois dans des viandes et charcuteries issues d’animaux atteints.

Il se transmet d’un animal à un autre par la consommation de denrées infectées — par exemple si des porcs domestiques sont nourris avec des restes — ou par contact avec tout support contaminé.