5 vins parfaits pour vos plats cuisinés... sur le barbecue!

Le vin, s’il est judicieusement choisi, peut accompagner presque n’importe quel plat ; des plus délicats aux plus riches et aux plus épicés. La bière aussi, direz-vous. Surtout avec la saison du barbecue qui bat son plein. N’empêche, si vous avez envie de vin, ne boudez pas votre plaisir. Sachez qu’il existe une foule de vins hyperpolyvalents.

À commencer par les effervervescents, bien trop souvent cantonnés à l’apéro. Rien de tel, par exemple, pour couper dans le gras et dans le salé de côtes levées et de saucisses grillées que l’acidité d’un crémant, d’un champagne ou même d’un bon cava. Plutôt amateur de légumes ? Accompagnez vos asperges grillées d’un vin blanc d’Autriche. Truite arc-en-ciel en papillote ? Servez un ample non-boisé, comme ceux qu’on produit dans le sud de la France. Steak saignant ? Jouez la carte classique avec un vin rouge tannique, ou encore celle de la légèreté avec un rouge souple ou un vin blanc structuré et minéral, comme un assyrtiko de Santorin. Surtout, faites-vous confiance. Gardez ça simple et amusez-vous. Santé !

Azul y Garanza, Jumilla 2020, Monastrell, Altamente

★★★ | $1⁄2 | 15,20$ | Espagne 14 % | 3,1 g/L – Biologique

Code SAQ: 13632365

Depuis son arrivée à la SAQ, ce monastrell (mourvèdre) bio est devenu l’un de mes incontournables, pour toutes les saisons. Pendant l’été, j’aime le servir frais, autour de 15 °C, avec des burgers de bœuf ou de portobello grillés. Les saveurs fruitées du 2020 sont généreuses et affriolantes, mais le vin conserve une excellente fraîcheur. Parions que l’altitude des vignobles (900 mètres) y est pour quelque chose...

Gulfi, Rossojbleo 2019, Sicilia

★★★1⁄2 | $$ | 22,50$ | Italie 13 % | 3 g/L – Biologique

Code SAQ: 14923990

Le Rossojbleo est composé de raisins provenant des contreforts de Monti Iblei, juste au nord de la ville Vittoria. La souplesse et les saveurs fruitées croquantes et exubérantes du Rossojbleo rappellent d’ailleurs les bons cerasuolo di Vittoria, mais à prix plus abordable. Ce mariage de vigueur et de générosité en fait d’ailleurs un vin de choix pour les aubergines et les côtelettes d’agneau grillées. Gourmand, bourré de saveurs fruitées, florales, épicées et herbacées. Un super achat à 23 $ !

Jean-Paul et Charly Thevenet, Morgon Tradition 2020

★★★★ | $$1⁄2 | 28,10$ | France 13 % | 1,8 g/L

Code SAQ: 14815260

Jean-Paul Thévenet a fait ses classes avec Jules Chauvet, le parrain du mouvement nature. Son fils Charly a pris la relève depuis une bonne dizaine d’années et il signe un morgon droit, franc et on ne peut plus intègre, en 2020. Le nez joue un peu en sourdine à l’ouverture, mais après une heure d’aération, les senteurs de violette et de cerise noire se révèlent, soutenues par des tanins fins et veloutés et une acidité vibrante. Faites vite, pendant qu’il en reste.

Heinrich, Naked White 2020

★★★ | $$ | 23,15$ | Autriche 11,5 % | 1 g/L – Biodynamie

Code SAQ: 14729337

Envie de changement ? Ce blanc de la région du Burgenland, tout à l’est de l’Autriche, devrait combler vos attentes. Un assemblage inusité (chardonnay, pinot blanc, grüner veltliner, welschriesling, neuburger, muscat ottonel, pinot gris et roter traminer) auquel une courte macération sur peaux donne un supplément de tenue et d’intensité aromatique, sans avoir la structure d’un vin orange. Finale originale aux accents d’aneth. Un bel accord en perspective avec des côtelettes de veau grillées, sauce chimichurri. Servez-le autour de 12 °C.

Château Mourgues Du Grès, Costières de Nîmes 2021, Les Galets Dorés

★★★ | $1⁄2 | 17,85$ | France 13 % | 1,8 g/L – Biologique

Code SAQ: 11095877

Les vins de François Collard sont toujours impeccables, du plus modeste aux cuvées haut de gamme. Même après une quinzaine d’années – et autant de millésimes – le « petit blanc » du domaine me surprend encore. Un assemblage éprouvé de grenache blanc, de roussanne, de vermentino et de marsanne qui offre un joli bouquet de fleurs et d’amande fraîche. La bouche présente une acidité modérée, mais la finale laisse sur une délicate amertume, qui accentue la sensation de salinité.

