En dépression, l'ex-pilote des stars Normand Dubé voulait à tout prix éviter la prison

Normand Dubé, qui nie toujours avoir saboté les lignes d’Hydro-Québec et commandé des incendies criminels, voulait à tout prix éviter la prison lorsqu'il a entrepris sa «célèbre» cavale en décembre 2020.

«Je voulais mettre fin à mes jours. J’étais en dépression», dit-il avec une voix sanglotante lors d'une discussion téléphonique avec la journaliste d’enquête Marie-Christine Noël, depuis le pénitencier de Drummondville.

Dans le dernier épisode «La ligne directe avec la prison» de la série balado «Par pure vengeance» du Bureau d'Enquête et de QUB radio, M. Dubé raconte qu’après avoir pris la fuite, le 17 décembre 2020, il se cachait chez une religieuse haïtienne de Montréal à qui il avait loué une chambre. Considéré comme l’un des dix criminels les plus recherchés du Québec, il s’est livré six semaines plus tard.

«J’ai vu dans le journal que j’avais perdu mes appels et je me suis rendu au poste de police en taxi», souffle-t-il au téléphone.

Suicide de sa conjointe

Quelques jours après qu’il se soit rendu à la police, sa conjointe, Manon Narbonne, s’est enlevé la vie. Selon le rapport du coroner, ce sont les années difficiles que venait de traverser Mme Narbonne, la mort de son fils survenu il y a quelques années et la SQ qui l’a informée qu’elle « aurait probablement des problèmes avec la justice » qui auraient joué un rôle dans son suicide.

Pourtant, le procureur de la Couronne Steve Baribeau admet dans la série balado qu’il n’avait pas l’intention de déposer des accusations contre Manon Narbonne.

«Jamais on n’aurait accusé cette madame [...], c’est un drame épouvantable», déclare le procureur de la Couronne, Steve Baribeau.

Questionné sur la pression qu’elle aurait subi de la part des policiers, le procureur met plutôt la faute sur son conjoint.

«Ce n'est pas un climat facile [...]. Je ne suis pas en train de faire un dénominateur commun, mais s’il y a eu de la pression, c'est plutôt à cause de Dubé qu'elle s'est retrouvée dans cette situation-là.»

Inconsolable, Normand Dubé a aussi tenté de se suicider en prison. «La mort de Manon est impardonnable», exprime-t-il.

Chasse à l’homme

Avant sa cavale, Dubé demeurait en liberté alors qu’il contestait à la Cour d’appel les verdicts de ses deux procès médiatisés. Il a été reconnu coupable en 2018 d’avoir causé des méfaits avec son avion sur les lignes d’Hydro-Québec, après un long litige avec la société d’État, et l’année suivante, d’avoir commandé des incendies criminels chez des fonctionnaires. Pour ces deux dossiers, il a écopé de sept et neuf ans de prison.

Quand le résident de Sainte-Anne-des-Plaines a été forcé de se présenter au centre de détention, car il n’avait pas respecté ses conditions de remise en liberté, il a pris la fuite.

En décembre 2020, la SQ a entrepris une véritable chasse à l’homme. Craignant que Dubé s’en prenne à ses ennemis durant sa cavale, elle a mis sous protection plusieurs individus.

Deux personnalités

Martin Bouchard, qui dirigeait l’enquête de la SQ, a rencontré Dubé en prison pour savoir comment il avait commis le méfait, mais le détenu clamait encore son innocence.

«C’est conforme à la personnalité de M. Dubé. [...] C’est difficile d’avancer quand on n’est pas capable de reconnaître ce qu’on a fait», avance Me Baribeau.

Selon eux, l’ex-pilote des stars a deux personnalités paradoxales. Ses amis le considéraient comme un homme gentil et serviable, mais ceux en position d’autorité le décrivaient comme un individu harcelant et agressif.

«M. Dubé avait deux visages», résume Me Baribeau.

