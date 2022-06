Faire le bretzel

Cette semaine, les électeurs québécois ont eu droit à une double présentation d’une nouvelle pose de yoga : « le bretzel » !

Tour à tour, les maîtres incontestés du nouvel art de s’avaler tout rond, Caroline St-Hilaire et Bernard Drainville, nous ont offert une prestation digne du Cirque du Soleil.

Je connais Caroline St-Hilaire pour l’avoir côtoyée pendant quatre ans à La Joute. Intelligente et rusée en débat, elle adorait me narguer au sujet de mes convictions de fédéraliste et de « multiculturaliste » (une vraie insulte dans la bouche de Caro).

Mais j’avais un pire tort que ça : je considérais qu’il était essentiel que la grande région de la Capitale Nationale ait plus que le vieux pont de Québec et le pont Pierre-Laporte pour desservir sa population de près d’un million. Pour moi, c’était une question de sécurité, d’abord et avant tout.

Bataille royale à coup sûr. Caroline ne se retenait pas pour s’insurger contre l’idiotie d’un troisième lien à Québec. Aussi, lorsque j’ai appris qu’elle allait être candidate pour la CAQ, je n’en croyais pas mes oreilles.

Retourner sa veste

Comment allait-elle faire pour changer son fusil d’épaule et se prononcer pour le troisième lien après l’avoir fustigé depuis des années ?

Plus important encore, comment allait-elle pouvoir se regarder dans le miroir si elle renonçait à ses croyances politiques de base ? Est-ce que Caroline St-Hilaire, souverainiste inébranlable et irréductible, allait renier ses convictions afin de se faire adouber par Legault ?

Impossible, je pensais. Je comprenais que son nouveau maître spirituel avait besoin de prouver aux péquistes qu’ils pouvaient toujours lui faire confiance. Caroline St-Hilaire était, à ce chapitre, une redoutable carte d’affaires. Mais ça me semblait impensable qu’elle renonce à ses croyances profondes.

Le projet du troisième lien avait évolué, plaidait-elle. Il y aura une voie réservée pour les transports en commun. Ah, ouais ? Il y en aura seulement aux heures de pointe avec la nouvelle version. Par contre, la précédente version dont elle se moquait en avait tout le temps. Quand on est plié en bretzel, parfois on oublie.

Legault était là pour nous

C’est en écoutant son entrevue avec le collègue Richard Martineau à QUB radio que j’ai eu besoin de me pincer pour voir si je rêvais.

Caroline a expliqué qu’au cours des quatre dernières années, François Legault était là pour nous, et puis nous, il faut être là pour lui. On venait de quitter le domaine de la politique. On tombait carrément dans une secte messianique. Ce n’était plus juste le Cirque du Soleil, c’était l’Ordre du Temple solaire.

Drainville, un comique gênant

Avec Drainville, c’était tout aussi gênant, mais au moins, c’était drôle. Burlesque. Il jurait qu’il n’était plus souverainiste. On sentait qu’il ne croyait pas un mot de ce qu’il disait, mais il s’en sacrait. Il allait avoir sa limo et son titre de ministre.

Se dire fédéraliste n’était pas plus grave qu’une clause obligatoire dans un contrat de travail. Il avait le job.

La sincérité du PM ?

Les nombreux électeurs fédéralistes de Legault commencent à se poser des questions. Que vaut la promesse de Legault de ne plus travailler pour l’indépendance du Québec ?

Risquons-nous de découvrir, trop tard, que la profession de foi fédéraliste de Legault était aussi un jeu ?