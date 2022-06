Femmes, hommes, sexe et bel âge !

J’aimerais connaître votre point de vue sur ce que m’inspire la lettre d’une retraitée qui se disait de moins en moins intéressée par les avances de son mari. Elle m’a rappelé la réponse d’un de vos anciens conjoints à la question « Pourquoi les hommes ne pensent toujours qu’au sexe ? », qui allait ainsi : « Si les femmes y pensaient plus souvent, les hommes n’auraient pas besoin d’y penser tout le temps ! »

Les hommes sont tellement différents des femmes. On vient de Mars, elles viennent de Vénus. Notre appétit sexuel est différent. Les femmes sont rassasiées pour longtemps après avoir eu leur dose de sexe, comme le chameau qui peut tenir longtemps sur ses réserves. Alors que l’homme est toujours prêt, comme le scout, à servir sa reine.

Est-ce tabou de dire que les femmes aiment moins le sexe ? Suis-je naïf de croire que ce serait même une corvée pour certaines ? Est-ce que c’est juste une question de libido ou d’hormones ? Ou bien si c’est inscrit dans les gènes de chacun des sexes ?

Ma bonne voisine, Huguette, m’avait dit qu’il lui fallait être en amour pour jouer aux fesses. On aurait pu être ami-plus ou ami-santé, elle et moi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j’ai vite compris que la shop était fermée. Pourtant c’était une belle femme encore désirable, et je le lui ai dit. Mais son choix était fait et je l’ai respecté en n’insistant pas.

Je suis dans le bel âge, cette période où l’on a plus de temps disponible à partager. Où est le mal à se faire du bien ? Pourtant les femmes sont moins enclines à faire la chose. Je dis ça tout en reconnaissant que c’est dommage que la sexualité soit encore trop souvent réduite à la génitalité. Avec l’âge, nos rapports sont différents. Il faut y intégrer plus de tendresse, de douceur, d’affection et de caresses. Il faut prendre notre temps.

Je trouve décevant de côtoyer beaucoup de femmes de mon âge qui préfèrent se morfondre seules en flattant leur ti-minou (je parle ici d’un vrai chat). Ce n’est pas désagréable de se coller de temps en temps. Ça fait du bien au moral comme au physique, et c’est tellement mieux que n’importe quel médicament. Quel gaspillage que de rester campé chacun sur nos positions comme deux solitudes, pendant que les psychologues sont débordés à soigner nos frustrations et nos incompréhensions !

Rallumer la flamme éteinte

Il faut toujours se méfier de tomber dans les généralités, puisque malgré les différences de base entre l’homme et la femme, chaque être humain, de quelque sexe qu’il soit, est distinct. Je me reconnais dans le commentaire de votre amie Huguette---, tout comme je sais que bien des femmes de mon âge ont besoin à tout prix d’un homme dans leur vie. Rappelez-vous que le but premier de la sexualité c’est la reproduction. Une fois passé l’âge de cette fonction, les besoins sexuels changent, pour les deux sexes. Les femmes ont la ménopause pour le leur rappeler et certains hommes vivent des difficultés érectiles pour les calmer. Sur ce, vous avez raison de profiter de ce que votre nature vous permet.