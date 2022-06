Flambée des hypothèques: Girard ne craint pas de récession

Malgré l’alarme sonnée par la Banque du Canada quant à l’endettement des ménages et la flambée du prix des maisons, la possibilité d'une récession n'inquiète pas le ministre québécois des Finances, Eric Girard.

• À lire aussi: Tempête parfaite à l'horizon: vers des paiements hypothécaires 45% plus élevés

• À lire aussi: Québec doublera le crédit d’impôt pour l’achat d’une première propriété

• À lire aussi: Propriétaires endettés: attachez votre tuque!

«Nous avons une prévision pour 2023 de 2% de croissance, a expliqué le ministre dans les couloirs de l’Assemblée nationale. Ce que la Banque du Canada a exprimé hier, c’est que l’immobilier, l’endettement des ménages, ce sont des vulnérabilités, et que le resserrement des fonctions monétaires exacerbe ces vulnérabilités.»

M. Girard faisait référence aux déclarations du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, qui disait jeudi que l’endettement des ménages et l’augmentation du prix des logements placent le système financier du Canada dans une position inconfortable.

«Mais ça ne veut pas dire qu’il va y avoir une récession là, a ajouté le ministre des Finances. Le scénario le plus probable, c’est qu’il va y avoir une croissance modérée à 2%.»

De fait, pour que le scénario d’une récession se concrétise, il faudrait la concomitance d’une série de facteurs, expliquait Tiff Macklem. À l’endettement des ménages et la hausse du prix des maisons devrait s’ajouter un ralentissement net de l’économie et une augmentation du taux de chômage.

«Une perte de revenu obligerait vraisemblablement les ménages très endettés à beaucoup diminuer leurs dépenses pour continuer à effectuer leurs versements hypothécaires. De plus, une correction majeure des prix des logements réduirait le patrimoine des ménages et l’accès au crédit, surtout parmi les plus endettés. Si de nombreux ménages se retrouvaient dans cette situation, il pourrait y avoir de vastes implications pour l’économie et le système financier», a affirmé M. Macklem.