Frais d’adhésion: la Caisse et IQ ont donné 188 520$ à un organisme créé par les Desmarais

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Investissement Québec (IQ) ont, ces dernières années, versé plus de 188 520 dollars dans les coffres du Conseil d’affaires Canada-Chine (CCBC).

Cet organisme à but non lucratif a été créé par le clan Desmarais.

Il s’agissait de frais d’adhésion, d’abonnement et de participation.

« La CDPQ est impliquée auprès de nombreuses associations et regroupements de divers milieux d’affaires au Québec et à l’international. Nous avons en tout cette année plusieurs dizaines d’abonnements de ce type », a expliqué la porte-parole de la Caisse, Kate Monfette.

Pas du financement

« Il ne s’agit pas de financement d’organisme : les associations et les regroupements d’affaires ne sont pas admissibles au financement d’Investissement Québec », a précisé la porte-parole d’IQ, Catherine Salvail.

En 11 ans, la Caisse a dépensé 135 000 $ en frais d’adhésion. Investissement Québec a, en 14 ans, déboursé plus de 53 520 dollars en frais d’adhésions et de participation à des événements. Le total combiné, pour la Caisse et IQ, est de 188 520 dollars.

Il faut payer 15 000 $ plus taxes par année pour être un membre « bienfaiteur » du Conseil, fréquenté par d’ex-ministres et des dirigeants d’entreprises.

Power Corporation

Le président fondateur du Conseil d’affaires Canada-Chine est feu Paul Desmarais père, proche des libéraux, qui a été à la tête de Power Corporation.

Olivier Desmarais, président du CA du Conseil d’affaires Canada-Chine

Le conseil d’administration du CCBC est présidé par Olivier Desmarais, premier vice-président de Power Corporation, et son président honoraire est André Desmarais, président délégué du conseil de Power Corporation et conjoint de France Chrétien, fille de Jean Chrétien.

Parmi les vice-présidents du CCBC figurent Martin Cauchon, ancien ministre fédéral de la Justice, et Scott Brison, ex-président du Conseil du Trésor.

Le Conseil d’affaires Canada-Chine a son siège social à Toronto sur Bay Street.

Joint par Le Journal, le CCBC n’a pas répondu à nos questions.