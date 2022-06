Lotto Max: le gagnant du gros lot de 70 M$ veut aider à reconstruire l'Ukraine

Le retraité de la Montérégie qui a encaissé vendredi le plus gros lot jamais remis au Québec avec un gain historique de plus de 70 M$ a déjà la tête pleine de projets, notamment de venir en aide à l’Ukraine dévastée par la guerre.

• À lire aussi: Le gros lot de 70 M$ remporté au Québec

« J’ai au moins 10 projets, chaque projet est environ sept millions, donc après 10 projets, il ne me reste plus d’argent », lance à la blague Marcel J. Lussier qui s’est présenté vendredi dans les bureaux de Loto-Québec pour réclamer son prix gagné mardi lors du tirage du Lotto Max.

Ce retraité d’Hydro-Québec rêve grand.

« J’aimerais travailler sur un projet de maisons préfabriquées pour aider à la reconstruction de l’Ukraine, explique-t-il, je suis déjà en négociation avec des personnes ».

Photo Pierre-Paul Poulin

Ce n’est pas tout, M. Lussier confie vouloir ouvrir un centre pour les personnes autistes, une cause qui le touche personnellement.

Écoutez la chronique de Carl Marchand au micro de Geneviève Pettersen sur QUB radio:

Passionné d’histoire

S’il veut beaucoup redonner, cet homme au grand cœur entend bien se faire plaisir aussi. À commencer par une croisière avec sa femme.

Des voyages à Cuba sont également à prévoir, mais ce n’est pas seulement pour se prélasser au soleil que le retraité compte visiter l’île.

Photo Pierre-Paul Poulin

« Je vais fréquemment à Cuba pour faire des recherches parce que Pierre Le Moyne d’Iberville est décédé là. Je fais des recherches qui touchent à son décès », raconte-t-il au sujet de cet explorateur de la Nouvelle-France.

Le passionné d’histoire et de généalogie espère que le gros lot lui permettra de terminer ses recherches, d’écrire une histoire et même de réaliser un film.

Photo Pierre-Paul Poulin

Un homme terre à terre

La veille de chaque tirage, il prenait le temps d’écrire une liste de ce qu’il aimerait faire avec l’argent. Or, le 7 juin, le soir du tirage, ce grand amateur de loterie a dérogé à son habitude. La chance a tourné et il n’a eu qu’à consulter ses anciennes listes pour savoir quoi faire de ce gros lot.

Photo Pierre-Paul Poulin

Lorsqu’il s’est aperçu être l’heureux gagnant, M. Lussier raconte être resté calme.

« Je suis allé avertir ma femme, je lui ai dit : “savais-tu que je viens de gagner 70 millions ?” », explique-t-il tout bonnement.

Le propriétaire du Dépanneur Bethell de Brossard, où le billet a été acheté, a quant à lui été plus expressif en apprenant qu’il recevra 1 % du lot gagné. « Il a sauté de joie », dit M. Lussier le sourire aux lèvres.

Depuis 2019, le gros lot du Lotto Max est plafonné à 70 M$.

Le 7 juin, Marcel J. Lussier a remporté non seulement la cagnotte, mais aussi des lots secondaires pour un total de 70 027 052 $. Il détrône donc un jeune homme de 22 ans qui avait remporté 70 M$ en 2020.

Ce que Marcel J. Lussier a dit

« Aux petites heures du matin, je me suis réveillé avec le sentiment que j’avais gagné. »

« Je me suis déplacé vers mon ordinateur [pour vérifier le billet] et le site de Loto-Québec m’a boudé, il ne voulait pas me répondre, il y avait trop de monde. »

« La pression a monté à mesure que je lisais les chiffres, le 6, le 13, le 17, le 20, le 28, le 36 et le 44. »

« On avait un projet de croisière il y a quelques années et la pandémie est arrivée, on a annulé notre croisière et on a été remboursé. On veut en faire une nouvelle. »

« J’investis une fortune dans la loterie »