Chantier cauchemardesque à l'île d’Orléans: ils craignent d’être coupés des services d’urgence

Des travaux d’excavation majeurs mettent sens dessus dessous le chemin Royal à Sainte-Pétronille et causent des maux de tête aux résidents, dont certains sur la rue Horatio-Walker craignent d’être coupés des services d’urgence.

Le bucolique village de la pointe ouest de l’île d’Orléans cache un bien vilain secret. Certaines de ses habitations rejettent encore leurs eaux usées dans le fleuve.

La municipalité a donc entrepris l’an dernier un projet d’assainissement des eaux qui transforme le village en véritable chantier de construction.

Photo Martin Lavoie

Tout un casse-tête

Pour les résidents de la rue Horatio-Walker, une avenue sans issue qui longe le Saint-Laurent, l’opération représente tout un casse-tête puisqu’ils ne peuvent plus se rendre à leur domicile en voiture.

«Les travaux devaient durer du 30 mai au 3 juin. Mais nous avons appris mardi que le chemin serait fermé à compter de mercredi [...] J’ai un voisin de 95 ans qui se déplace avec deux cannes, je trouve cela inacceptable», a raconté une résidente de la rue.

Le chemin Royal doit être excavé en profondeur devant la rue Horatio-Walker. Pour garder un accès aux services d’urgence, une courte voie d’accès a été pratiquée sur un terrain privé qui passe entre une résidence, son cabanon et les meubles de jardin.

Voie d’urgence pas accessible hier

Hier, la voie d’urgence n’était pas accessible en raison d’un profond trou sur le chemin Royal, mais l’accès à la rue Horatio-Walker n’était obstrué que par la pelle mécanique en activité.

«Une personne de la municipalité nous a dit que des boyaux seraient installés puisqu’il serait impossible pour un camion de pompier de passer. Mercredi, un conteneur bloquait entièrement l’entrée de la rue et il était impraticable pour un véhicule d’urgence d’intervenir», a expliqué un résident qui affirme avoir avisé le chargé de projet pour corriger la situation.

Un voisin estimait aussi qu’un camion de pompier ne pourrait pas passer par la voie d’urgence. Il regrettait également que les informations obtenues soient arrivées tardivement.

Les résidents doivent en effet se stationner à une certaine distance de leur résidence.

Pour aller visiter un résident de la rue hier, il fallait, à pied, traverser le stationnement de la Chocolaterie de l’île, passer sur le terrain d’une maison privée, traverser sur une passerelle vers le chemin Royal en partie excavé et signaler son intention au conducteur de la pelle mécanique.

De la théorie à la pratique

«Je comprends les citoyens de la rue Horatio-Walker d’être inquiets. Mais ça fait plus d’un mois qu’on travaille sur l’intervention avec l’entrepreneur et la firme d’ingénieurs chargée de la surveillance. On a aussi fait une rencontre sur le terrain avec le chef des pompiers et le bureau de la SQ. En théorie, le camion de pompier passe, mais on va s’assurer de le faire en pratique», a rassuré le maire Jean Côté.

«L’accès est fermé aux résidents pour des raisons de sécurité, mais aussi pour ne pas retarder les travaux. Le tout est entre les mains de l’entrepreneur. On ne peut pas discuter sa méthode, mais en aucun cas la rue ne va être fermée aux services d’urgence», a-t-il insisté.

Les travaux vont permettre de connecter une centaine de résidences dont plusieurs envoient actuellement leurs égouts dans le fleuve.

«C’est difficile pour tout le monde [les travaux], on l’admet. Mais il faut régler ce problème», précise M. Côté, qui reconnaît être « gêné » par le fait que certaines résidences polluent le fleuve.