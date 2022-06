L'Agence américaine des médicaments confirme l'efficacité du vaccin de Moderna chez les bébés

Les autorités sanitaires américaines, qui doivent se prononcer la semaine prochaine sur l'autorisation de deux vaccins contre le Covid-19 chez les bébés, ont confirmé vendredi les données d'efficacité précédemment fournies par Moderna pour les enfants de 6 mois à 5 ans.

L'Agence américaine des médicaments (FDA), qui a analysé de façon indépendante les données des essais cliniques conduits par Moderna, a à son tour rapporté une efficacité contre les cas symptomatiques de 51% chez les bébés de 6 mois à moins de 2 ans, et de 37% chez les enfants de 2 à 5 ans.

Si ces chiffres sont moins élevés que ceux relevés lors des essais cliniques sur les adultes, c'est parce que seuls les essais pour ces très jeunes enfants ont été conduits durant la vague liée au variant Omicron, selon la FDA.

«Même si l'efficacité du vaccin (...) chez les enfants de 6 mois à 5 ans est plus basse que celle observée dans les études chez les adultes et les enfants plus âgés, elle est cohérente avec l'efficacité observée contre Omicron chez les adultes en conditions réelles», a déclaré la FDA.

Or, le vaccin de Moderna chez les adultes, même avec une efficacité réduite face à Omicron, reste très efficace pour protéger des cas graves de la maladie, a-t-elle souligné.

Ainsi, les données de Moderna «soutiennent l'administration» du vaccin en deux doses, à raison de 100 microgrammes par piqûre chez les adolescents de 12 à 17 ans, 50 microgrammes pour les 6-11 ans, et 25 microgrammes chez les enfants de 6 mois à 5 ans, a conclu la FDA.

Aux États-Unis, le vaccin de Moderna n'est pour le moment autorisé que pour les personnes de 18 ans et plus.

Ce long document de plus d'une centaine de pages publié par l'agence américaine doit servir de base aux discussions la semaine prochaine.

Un comité consultatif d'experts doit se réunir sur deux jours pour étudier la demande d'autorisation de ce vaccin, ainsi que celui de Pfizer, et rendre sa recommandation.

La FDA devrait publier en début de semaine prochaine son analyse indépendante des données de Pfizer, qui a de son côté déposé une demande d'autorisation pour les enfants de 6 mois à 4 ans, avec cette fois un vaccin en trois doses.