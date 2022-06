Le Canada propose d’apposer des avertissements sanitaires sur chaque cigarette

Le Canada projette d’apposer des mises en garde sanitaires sur chaque cigarette et non uniquement sur leurs paquets, ce qui constituerait une première dans le monde.

Une proposition réglementaire d’une nouvelle série de mises en garde pour les produits du tabac a été dévoilée vendredi par la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé Carolyn Bennett. Elle est d’ores et déjà saluée par la Société canadienne du cancer (SCC) et la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

Cette série de mesures vise notamment à renforcer les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes au Canada, mais prévoit aussi un avertissement individuel, soit sur chaque cigarette. Une période de consultation publique de 75 jours est prévue.

Sensibilisés «à chaque bouffée»

«L’obligation d’apposer des mises en garde a non seulement été étendue aux produits n’étant pas assujettis aux règles plus sévères, comme l’imposition d’une surface minimale de 75 % ou l’inclusion d’images, mais les modifications proposées assureront aussi une plus grande variété de messages», a souligné la Coalition pour le contrôle du tabac dans un communiqué publié vendredi.

Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la SCC, a estimé pour sa part, également par voie de communiqué, que cette mesure devait être mise en place dès que possible. «En exigeant l'apposition d'une mise en garde sur chaque cigarette, les fumeurs seront sensibilisés aux effets néfastes du tabac à chaque bouffée», a-t-il indiqué.

Autre point relevé par la SCC, le fait que ces mises en garde individuelles seront un moyen supplémentaire de lutter contre la contrebande en identifiant les cigarettes destinées à la vente légale au pays.