Le maire au Club des 15

Bruno Marchand, maire de Québec, a été l’invité du Club des 15 de Québec, le 30 mai dernier, afin d’y rencontrer les membres qui voulaient en connaître davantage sur le parcours de l’homme, sa vision et ses priorités. Fondé en 1978, le Club des 15 invite, une fois par mois dans ses quartiers généraux de la bibliothèque du restaurant Le Champlain du Château Frontenac, un acteur de la scène politique, économique ou sociale à venir s’entretenir avec eux. Autrefois réservé à un groupe restreint d’individus, le club, qui demeure peu connu du grand public, regroupe aujourd’hui une quarantaine de personnalités d’affaires.

Et de 50 pour Pizza Salvatoré

En présence de Geneviève Guilbault, députée du comté de Louis-Hébert, Sylvain Juneau, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, et Éric Fiset, conseiller municipal du district des Coteaux, l’entreprise familiale Pizza Salvatoré a célébré, le 30 mai dernier, l’ouverture officielle de son 50e restaurant. C’est au 212, route 138 à Saint-Augustin-de-Desmaures, que la plus récente pizzéria de la bannière québécoise s’est installée avec un resto axé sur la livraison et le « venir-chercher » (pas de places assises). Comme dans chaque localité où ils sont implantés, Pizza Salvatoré s’implique de façon concrète auprès des organismes communautaires en remettant 150 pizzas larges gratuites à des organisations sportives, culturelles, scolaires et communautaires de Saint-Augustin-de-Desmaures. Sur la photo, les dignitaires (dont Geneviève Guilbault), l’équipe de gestion (Tommy Caron et Jérémy Plamondon) et des membres de la 2e et 3e génération de la famille Abatiello lors de la traditionnelle coupe de ruban.

Prix Fernand-Houle

L’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a profité de la tenue de son 78e congrès annuel récemment à Québec pour procéder à la remise annuelle de son prix Fernand-Houle qui rend hommage à un entrepreneur qui s’est démarqué par un parcours entrepreneurial inspirant, une réalisation ou une carrière impressionnante dans le domaine du génie civil et voirie, et en reconnaissance pour sa contribution à son industrie. Le prix Fernand-Houle 2022 a été remis à Julien Savard de Construction & Pavage Portneuf inc. Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Julien Savard est le plus jeune des quatre frères qui ont pris les rênes de l’entreprise de leur père en 1971, compagnie qui existait depuis 1940. En 1982, Julien Savard et son frère Rénald ont acquis les parts de leurs deux frères aînés. Ainsi, la transmission à la génération suivante entamée dans les années 1980 s’est faite dans la continuité des valeurs traditionnelles de l’entreprise. Sur la photo, Julien Savard est entouré de Me Gisèle Bourque, directrice générale, et Steeve Gonthier, président du conseil d’administration de l’ACRGTQ.

En souvenir

Le 10 juin 2012. Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Canada disputé au circuit Gilles-Villeneuve, devançant Romain Grosjean (Lotus) et Sergio Perez (Sauber). Hamilton en est à sa troisième victoire à Montréal, ayant également réussi l'exploit en 2007 et 2010.

Anniversaires

Kate Upton (photo), mannequin et actrice américaine, 30 ans...Richard Demers, propriétaire du Charbon à Québec...Tara Lipinski, patineuse artistique américaine, 39 ans...Hugo Latulippe, cinéaste, producteur et auteur québécois, 49 ans...Elizabeth Hurley, actrice britannique et mannequin, 57 ans...Christine St-Pierre, journaliste et femme politique, députée libérale de l’Acadie, 69 ans.

Disparus

Le 10 juin 1987 : Alain Montpetit (photo), 36 ans, animateur québécois de radio et de télévision...2018 : Neal E. Boyd, 42 ans, chanteur américain, vainqueur de la troisième saison de America's Got Talent... 2016 : Daniel Simard, 57 ans, qui possédait sa compagnie d’aviation et offrait des services de pulvérisation de fertilisants... 2016 : Gordie Howe, 88 ans, Monsieur Hockey... 2015 : Robert Chartoff, 81 ans, producteur américain des classiques du cinéma Rocky, The Right Stuff et Raging Bull... 2015 : Luc Phaneuf, 62 ans, fondateur du Groupe Phaneuf, producteur de disques et de spectacles, gérant d'artistes et éditeur de musique... 2012 : Georges Mathieu, 91 ans, peintre français... 2004 : Ray Charles, 73 ans, le père de la musique soul.