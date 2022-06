Le nombre de cas de variole simienne au pays pourrait grimper dans les prochains jours

La Santé publique fédérale recense maintenant 112 cas de variole simienne à l’échelle du pays et s’attend à de nombreux cas supplémentaires dans les prochains jours.

Le Québec demeure la province la plus touchée avec 98 cas confirmés, contre 9 en Ontario, 4 en Alberta et 1 en Colombie Britannique. C’est sept fois plus qu’au 25 mai, lorsque l’agence fédérale rapportait 16 cas au total, tous au Québec.

D’autres cas s’ajouteront dans les prochains jours puisque «de nombreux» échantillons suspects sont actuellement à l’étude en laboratoire, a indiqué la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de l'Agence de la santé publique du Canada.

La Santé publique fédérale recommande la vaccination des personnes appartenant à des groupes à risque.

Bien que la maladie puisse affecter tout le monde, les 112 cas actuellement répertoriés au pays sont tous des hommes de 20 à 63 ans. La plupart ont eu des relations sexuelles avec un autre homme, mais pas tous.

Le virus peut se transmettre par proches contacts entre personnes, y compris par gouttelette (salive, postillon, éternuement, etc.). C’est pourquoi le Center for Disease Control and Prevention aux États-Unis a recommandé aux personnes pouvant être en contact étroit avec des malades de porter le masque.

Mercredi, l'Organisation Mondiale de la Santé a encouragé les pays à augmenter leurs mesures de surveillance sanitaire afin d’«identifier tous les cas et les cas contacts pour contrôler cette flambée et prévenir la contagion».

Plus de 1000 cas de variole simienne sont confirmés dans 29 pays.