Le Québec peut s'attendre à un redoublement d'insectes cet été

Les moustiques, les araignées et les perce-oreilles vont profiter de la belle saison chaude pour se multiplier et sortir le bout de leur nez cet été, au grand désarroi des Québécois qui voudront faire le plein de soleil.

Les belles journées du début mai n’ont épargné à personne la quantité phénoménale de moustiques virevoltant un peu partout dans la province. Les moustiques sont encore plus nombreux cette année en raison des températures très favorables à la ponte.

«On a de plus en plus de beaux mois [d'automne], ce qui fait que le maringouin peut pondre encore plus. L'étape larvaire peut durer jusqu'à quatre ou cinq mois. Donc, quand le dégel est arrivé, on avait une tonne d'œufs qui attendaient juste la température parfaite pour éclore», a expliqué à QUB radio le directeur général d'Abat Extermination, Samuel Genest.

Ainsi, les moustiques ont tous décidé d'émerger de leur sommeil en même temps lors de la canicule du mois de mai. Si les mâles, une fois leur travail accompli, vont mourir dans les prochains jours, les femelles, elles, ont besoin de sang pour pondre de nouveau. «Dans les dernières semaines, les œufs ont eu le temps d'être pondus et de passer les quatre étapes larvaires. Ils ont eu la météo idéale pour proliférer», a ajouté M. Genest.

D'ailleurs, nous pourrons observer des températures chaudes et du soleil dès jeudi, puisque les bulletins météo prévoient une température de 28 degrés. On peut donc s'attendre à une éclosion des œufs. «Ils vont juste attendre qu'on sorte pour venir se gorger de sang», a indiqué l'exterminateur.

D'autres insectes profitent du beau temps

À cause de la multiplication du nombre de moustiques, les araignées attirent beaucoup plus d'insectes dans leur toile et deviennent plus grosses. C'est pourquoi, dans les dernières semaines, certains ont aperçu plusieurs araignées de la taille d'un «25 cents», selon Samuel Genest.

En juin, les perce-oreilles devraient aussi se joindre à la fête, attirés par l'humidité des sols.

Il est donc fortement recommandé de s’enduire de chasse-moustique dans les prochaines semaines si l’on ne veut pas se gratter pendant tout le mois de juillet.

Dans certaines régions du Québec, des opérations de déversement de larvicide par avion sont également prévues, comme en Mauricie. Une fois le larvicide déversé dans l'eau, les larves vont absorber la substance, qui va se transformer en cristal et détruire leur intestin.