Les grands patrons d’IQ n’ont jamais gagné autant d’argent

La rémunération totale des grands patrons d’Investissement Québec (IQ) a bondi de plus de 12 % en 2021-2022, et ce, même si le rendement de la société d’État a reculé de façon marquée.

• À lire aussi: La Caisse et IQ ont donné 188 520$ à un organisme créé par les Desmarais

Les six plus hauts dirigeants d’IQ ont gagné ensemble plus de 4,6 millions $ au cours de l’exercice financier qui a pris fin le 31 mars. C’est 12,3 % de plus que les 4,1 millions $ qu’ils avaient touchés l’année précédente.

À lui seul, le PDG d’IQ, Guy LeBlanc, a gagné près de 890 000 $ l’an dernier, soit 5,8 % de plus qu’en 2020-2021.

En commission parlementaire à Québec, le mois dernier, M. LeBlanc avait indiqué que sa rémunération s’élevait à 650 000 $, mais il avait omis d’inclure la valeur de son régime de retraite, qui a atteint près de 250 000 $ en 2021-2022. Pour la première fois, cette année, IQ a décidé de divulguer cette information que la Caisse de dépôt dévoile depuis 2019 et que les entreprises cotées en Bourse communiquent depuis plus d’une décennie.

La vice-présidente aux placements privés chez IQ, Bicha Ngo, a quant à elle touché plus de 1,1 million $ en 2021-2022. En plus de sa rémunération globale de près de 890 000 $, elle a eu droit à un « montant compensatoire » de 225 000 $ lié à des sommes « auxquelles elle a dû renoncer au moment de son embauche », en décembre 2019. En tout, elle aura reçu 455 000 $ en paiements de cette nature.

La rémunération moyenne de l’ensemble des salariés d’IQ a atteint 114 000 $ en 2021-2022, soit 5,8 % de plus que l’année précédente. IQ comptait 1097 employés à la fin mars, soit 7 % de plus qu’un an plus tôt.

Les salaires et avantages sociaux ont totalisé près de 151 millions $ en 2021-2022, soit près de 18 % de plus qu’en 2020-2021.

Écoutez la chronique de Yves Daoust au micro de Richard Martineau tous les jours en balado ou en direct à 9h15 via l’app QUB et le site qub.ca :

Forte hausse des dépenses

Cette forte augmentation de la rémunération a contribué à faire gonfler les frais d’administration d’IQ, lesquels ont atteint près de 209 millions $, en hausse de près de 15 %.

Pendant la même période, la taille du portefeuille sous gestion d’IQ n’a progressé que de 3,5 % pour atteindre 14,7 milliards $.

La société d’État a enregistré un rendement de 7,5 % en 2021-2022. L’année précédente, elle avait affiché un rendement de 25,1 % qui avait notamment bénéficié d’importantes reprises de valeur après la chute des marchés du printemps 2020.

Pas pressé de partir

Nommé à la tête d’IQ en avril 2019, Guy LeBlanc a par ailleurs assuré qu’il n’était pas pressé de partir.

« J’ai un niveau de stimulation qui est au plafond, alors je n’anticipe pas de retourner à la retraite, a-t-il lancé. [...] Je quitterai l’emploi actuel quand ma succession sera prête et qu’on aura complété certains de nos enjeux stratégiques, c’est-à-dire la hausse de la productivité des entreprises – on va dans la bonne direction, mais on a encore un retard à combler avec l’Ontario. Puis il y a une filière batterie que j’aimerais bien voir en place et des annonces d’investissements dans la filière de l’aluminium vert. »

LES RENDEMENTS D’INVESTISSEMENT QUÉBEC DEPUIS 5 ANS

2021-2022 : 7,5 %

2020-2021 : 25,1 %

2019-2020 : -5,1 %

2018-2019 : 8,8 %

2017-2018 : 8,2 %