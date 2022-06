Les Rangers en terrain connu

NEW YORK | Les Rangers ont le dos au mur, mais ils sont en terrain connu. En retard trois victoires à deux dans cette finale de l’Association de l’Est qui les oppose au Lightning de Tampa Bay, ils se trouvent exactement dans la même situation que lors des deux tours précédents.

À chacune des deux premières rondes, que ce soit contre les Penguins de Pittsburgh ou les Hurricanes de la Caroline, les troupiers de Gerard Gallant ont dû survivre à au moins deux matchs avec possibilité de se retrouver en vacances.

« Nous nous sommes déjà retrouvés dans cette situation auparavant, a déclaré Ryan Lindgren. On dirait qu’on joue notre meilleur hockey quand nous avons le dos acculé au mur. »

« Nous allons aborder les matchs un à la fois et nous servir de nos expériences passées », a ajouté le défenseur, utilisant deux des plus grands clichés de l’histoire du hockey.

Encore un but en fin de match

Pour améliorer leurs chances d’atteindre la finale pour la première fois depuis 2014, les Rangers devront éviter les buts en fin de rencontre. Lors de deux des trois revers subis aux mains du Lightning, ils ont accordé le but gagnant dans les deux dernières minutes du troisième engagement.

« Ce n’est pas attribuable à des erreurs défensives. Ce soir, en particulier, c’était un tir voilé. Le genre de tir qu’on a obtenu souvent nous aussi. À la différence que, pour nous, le lancer était bloqué par un défenseur », a analysé Gerard Gallant, l’entraîneur-chef des Rangers.

« Quand tu appliques le plan de match jusqu’à la toute fin, c’est ce qui se produit. On a des gars capables d’effectuer des jeux et on ne sait jamais quand ça va arriver. La patience, éviter de trop pousser, ça fait probablement partie de l’expérience qu’on a acquise au fil des ans », a déclaré Steven Stamkos, pour expliquer les succès de son équipe en fin de match.

Palat, le guerrier

Chaque fois, c’est Ondrej Palat qui a touché la cible. Le Tchèque domine l’histoire du Lightning avec 11 buts gagnants à son dossier en séries éliminatoires.

D’ailleurs, l’ancien attaquant des Voltigeurs de Drummondville est devenu le premier joueur de la LNH à inscrire deux buts gagnants dans les deux dernières minutes de matchs de séries éliminatoires, le cinquième à y parvenir lors des cinq dernières minutes.

« Il a la mentalité d’un guerrier. Il est prêt à tout. Vous pouvez attribuer ça aux dieux du hockey ou au karma, mais il est récompensé parce qu’il joue de la bonne façon », a louangé le capitaine du Lightning.