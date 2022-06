Loi sur les Langues officielles: Québec propose des amendements

Québec propose des amendements au projet de loi C-13 sur la réforme de la Loi sur les Langues officielles (LLO) au Fédéral afin d’y intégrer les spécificités de la Charte de la langue française

• À lire aussi: Langues officielles: Ottawa lance les consultations publiques

Dans une lettre envoyée au comité permanent des langues officielles, la ministre responsable des relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia Lebel, a indiqué que ces propositions visent «à améliorer le projet de loi C-13 afin de répondre aux enjeux de la réalité minoritaire de la langue française au Canada et de rendre le régime linguistique fédéral davantage compatible et cohérent avec celui du Québec.»

Rappelons que le gouvernement du Québec a récemment émis sa position sur la modernisation de la LLO, notamment en ce qui a trait du statut minoritaire du français au pays.

«L’approche proposée par le Québec prend comme point d’ancrage le fait que des deux langues officielles du Canada, seul le français est vulnérable et qu’il doit être protégé et promu, tant dans les autres provinces et les territoires qu’au Québec», peut-on, entre autres, lire dans le document expliquant la position de la province sur le dossier.

Ainsi, le gouvernement provincial espère que la loi fédérale soit adaptée afin de renforcer l’état du français dans les communautés où cette langue est dominante. «L’intervention du Québec ne vise qu’à s’assurer que les objectifs de renforcement de la LLO puissent être atteints, sans que cela ne porte atteinte aux intérêts du Québec en matière linguistique», a-t-on également indiqué.

Notons que le Bloc Québécois devrait également déposer des amendements au projet de loi C-13 en ce sens.