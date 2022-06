Macron en Roumanie et Moldavie la semaine prochaine, visite à Kyïv pas fixée

Le président Emmanuel Macron se rendra mardi en Roumanie, pour rencontrer les troupes françaises qui y sont stationnées, puis en Moldavie mercredi afin d'affirmer son soutien à ce pays affecté par la guerre en Ukraine, a annoncé vendredi l'Élysée.

La présidence française a précisé qu'une visite du chef de l'État en Ukraine se déroulerait à une date qui n'a pas été encore fixée, au moment où elle sera «utile au président (Volodymyr) Zelensky».

En Roumanie, Emmanuel Macron sera rejoint par le président roumain Klaus Iohannis sur la base de l'OTAN où est stationnée l'armée française avec d'autres militaires de pays de l'Alliance atlantique, dont quelque 300 Belges.

AFP

Il exprimera «un message très clair de notre engagement auprès des alliés de l'OTAN et des partenaires européens», selon l'Élysée.

Quelque 500 militaires français y sont présents depuis le 26 février, où la France agit en nation-cadre des forces de l'OTAN. Elle y a également récemment déployé un système de défense sol-air de dernière génération.

L'ex-ministre française des Armées Florence Parly s'était rendue en Roumanie en mars pour y rencontrer les militaires déployés.

AFP

Mercredi, Emmanuel Macron sera en Moldavie à l'invitation de la présidente Maia Sandu, qu'il avait reçue à l'Élysée le 19 mai.

Selon l'Élysée, il exprimera le «soutien de la manière la plus directe possible» de Paris et dire: «nous sommes là et prenons des dispositions» pour aider cette ancienne République soviétique de quelque 2,6 millions d'habitants, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, qui est particulièrement affectés par l'invasion russe de l'Ukraine, avec qui elle dispose d'une frontière commune.

La Moldavie a déposé le 3 mars sa candidature pour intégrer l'Union européenne, tout comme l'Ukraine (28 février) et la Géorgie (3 mars).

L'Élysée a par ailleurs précisé qu'il n'y n'avait pas, à ce stade, «de préparatifs» pour une visite d'Emmanuel Macron en Ukraine. Elle se déroulera «quand ce sera le bon moment» et lorsque le président pourra donner «un message très opérationnel» et «quand elle sera la plus utile pour le président Zelensky».

Ce déplacement pourrait être lié à l'évolution de l'examen de la candidature de Kyïv à l'UE, qui devrait être discutée au sommet européen des 23 et 24 juin à Bruxelles.