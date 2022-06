Muffins: rendez-vous d’été fraise-rhubarbe

Ces derniers temps, tout le monde me parle de rhubarbe. Avez-vous une recette de muffins santé à la rhubarbe, Madame Labriski ? Mais oui, j’ai tout un livre dédié aux muffins sans sucre raffiné ajouté. En fait, j’ai même fait exprès, dans mon livre orange Ces muffins dont tout le monde parle, de prendre soin d’y glisser une recette de muffins fraise-rhubarbe. Pour augmenter l’aspect santé et ajouter encore plus de fibres, j’ai même osé les préparer avec des lentilles. Mais... croyez-moi, personne ne se rendra compte qu’ils sont cuisinés avec des légumineuses et sucrés à la purée de dattes. WOW ! Ils sont bons, ces muffins, ils sont à quoi déjà ? À la fraise et à la rhubarbe. C’est tout ce que j’ai à vous dire. Hahaha !

C’est la magie des délices aussi santé que décadents. Vive les bienfaits de la purée de dattes.

Oserez-vous les cuisiner ?

J’y pense, comme ces muffins sont sans sucre ni gras ajoutés, n’oubliez pas de prendre des caissettes en papier cuisson ou en silicone, sinon, tout va coller.

Cuisson : 35 minutes

Four : 350 °F

Quantité : 12 muffins

INGRÉDIENTS

Purée de dattes 150 g - 1⁄2 tasse

Compote de pommes et fraises non sucrée 100 g - 1/3 tasse

Lentilles en conserve, rincées et égouttées 300 g (1 boîte de 540 ml)

Œufs 100 g - 2

Boisson végétale (ou lait) 115 g - 1⁄2 tasse

Poudre à pâte 15 ml - 1 c. à soupe

Sel - une pincée

Extrait de vanille 15 ml - 1 c. à soupe

Graines de lin broyées 15 g - 2 c. à soupe

Farine sans gluten (ou de blé entier) 180 g - 11⁄2 tasse

Fraises en morceaux (fraîches ou congelées) 210 g - 11⁄2 tasse

Rhubarbe en petits dés 130 g - 1 tasse

Garniture : 6 fraises coupées en 2

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Mettre les caissettes de papier parchemin ou de silicone dans le moule à muffins sinon tout va coller. Dans le bol d’un robot culinaire, bien mélanger la purée de dattes, la compote de pommes et fraises (ou juste de pommes), les lentilles, les œufs et la boisson végétale (ou le lait). Broyer jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et homogène. Transvider dans un bol et incorporer la poudre à pâte, le sel, l’extrait de vanille et les graines de lin. Incorporer tous les autres ingrédients et bien mélanger. Déposer la pâte dans les moules et, si désiré, décorer d’un joli morceau de fraise. Faire cuire environ 35 minutes au four à 350 °F. J’adore le petit côté acidulé de la fraise-rhubarbe. Et vous ?

Pour 1 muffin

Énergie : 140 cal

140 cal Protéines : 5 g

5 g Glucides : 25 g

25 g Fibres : 3 g

3 g Matières grasses : 2,5 g

♦ Trucski de la Madame : pour préparer les tiges de rhubarbe, vous n’avez qu’à les peler comme on le fait avec le céleri lorsque les tiges sont trop fibreuses.