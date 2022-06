Nous sommes nos pires ennemis

La décision de Caroline St-Hilaire et de Bernard Drainville de remettre (temporairement ?) leurs oripeaux souverainistes au grenier pour revêtir la toge moins provocante du nationalisme de la CAQ plonge les Québécois dans un psychodrame bien familier.

C’est une de nos faiblesses séculaires qui explique en partie notre difficulté à faire front devant nos adversaires, qui, eux, réussissent toujours à marcher au même pas quand il s’agit d’attaquer notre « intolérance », notre « racisme systémique », notre « culture démocratique indigente ».

Nous, Québécois francophones, ne nous épargnons guère. Tous ceux qui ont survécu aux deux référendums ont-ils oublié qu’entre fédéralistes et souverainistes, de Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque, de Jean Chrétien et Jacques Parizeau, nous avons traversé des périodes extrêmement éprouvantes?

Des familles se sont déchirées, des amis ont détruit leurs liens d’affection pendant que les Canadiens anglais assistaient en spectateurs satisfaits au spectacle navrant de nos luttes intestines.

Fragile

La victoire populaire et inattendue de François Legault, le souverainiste qui a aussi accusé le coup à la suite des échecs référendaires, semble avoir la fragilité de notre supposée solidarité collective.

La CAQ est une coalition, répétons-le. On y trouve des ex-péquistes, d’ex-libéraux nationalistes ou fédéralistes lorsque ce ne sont pas des fédéralistes à la nostalgie nationaliste. Cela dit, il s’agit dans la grande majorité de francophones de souche ayant baigné dans une culture de l’échec, du ressentiment et du complexe de minoritaire.Disons cela plutôt crûment.

À quelques mois d’une élection qui selon les sondages accorderait à la CAQ une victoire spectaculaire, voilà que l’annonce de deux ex-péquistes faisant le saut dans le parti de François Legault déclenche de violentes réactions dans l’arène politique

De plus, la déclaration regrettable de Lucien Bouchard au sujet du PQ, ce parti créé par le politicien le plus aimé et le plus respecté de notre histoire, à savoir René Lévesque, rouvre les plaies mal guéries de nos affrontements collectifs de la fin du siècle dernier.

Erreur

En prononçant cette semaine l’éloge du PLQ, Lucien Bouchard a, disons-le sans ambages, dépassé les bornes. On ne peut l’excuser de ne pas avoir contrôlé son vocabulaire, car celui qui demeure un des plus grands tribuns de sa génération possède une connaissance fine de la langue française. Il a blessé de la sorte la sœur de René Lévesque, Alice, âgée de 93 ans, et qui lui a répondu dans un texte d’une puissance d’expression admirable. Ce qui a entraîné l’appui de nombre de citoyens nationalistes irrités par les analyses supposément « neutres » de celui qui fut, rappelons-le, un ex-premier ministre péquiste.

En agissant de la sorte, il s’est transformé en père Fouettard des souverainistes qui aujourd’hui restent fidèles à leur rêve, fût-il quasi brisé. Et il n’aide guère la CAQ à faire le plein de voix en octobre. Car François Legault se doit d’avoir le plus de cartes en main pour rendre encore plus odieux et méprisant le refus de Justin Trudeau de céder des pouvoirs concernant l’immigration dont le Québec a besoin pour assurer la pérennité du français.

Hélas, comment ne pas conclure que nous sommes nos pires ennemis, nous, Québécois francophones, en nous livrant ainsi à une guerre fratricide trop souvent au cours de notre histoire ?