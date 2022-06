Nuances de Bierzo

De réputation modeste il y a une vingtaine d’années, le mencia a aujourd’hui le «vin» dans les voiles et permet au Bierzo de scintiller pour le bonheur des amateurs à la recherche de bons rapports qualité/prix.

Située en Espagne, dans la province de Léon, l’appellation Bierzo compte pour près de 75% de la production du cépage mencia. Malgré la chaleur continentale, la région peut compter sur la fraîcheur et l’humidité de l’Atlantique. En ajoutant des élévations entre 450 et 1000 mètres, des coteaux pentus et, surtout, le savoir-faire de vignerons attentionnés, vous pouvez en tirer des vins impressionnants. Ce sont habituellement des rouges puissants tant au nez qu’en bouche, mais les meilleurs peuvent être d’une élégance certaine et d’une étonnante buvabilité. Ce sont également des vins qui peuvent se bonifier durant de longues années.

Buvez moins. Buvez mieux.

Mengoba, Brezo 2020, Bierzo, Espagne

18,50 $ - Code SAQ 14426897 – 13,5 % - 1,7 g/L

Sans doute la meilleure façon de s’initier au mencia. Une cuvée élaborée par Grégory Pérez, un des meilleurs producteurs de l’appellation Bierzo. La SAQ indique 100% de mencia, mais selon le site du producteur, on retrouve un peu d’alicante bouchet. Dans les deux cas, il est question de vieilles vignes de plus d’une cinquantaine d’années cultivées à plus de 500m d’altitude. Le 2020 se présente avec un étonnant fruité croquant et beaucoup de fraîcheur. Ça demeure assez ample avec des tanins lisses. Des tonalités de framboise, de cerise et de fleur. Prenez soin de le servir assez frais, ce qui rehaussera son indice de picolabilité.

★★★ $$

Dominio de Tares, Baltos 2018, Bierzo, Espagne

20,35 $ - Code SAQ 12560099 – 13,5 % - 2,4 g/L

Domaine de référence, Dominio de Tares est né une dizaine d’années après la création de l’appellation Bierzo. On devine ici un fruité plus mûr rappelant la prune et la figue avec un arrière-plan qui joue entre les épices, la fumée et les herbes. Un vin généreux aux tanins mi-corsés laissant une impression salivante; l’ensemble conserve ainsi une étonnante fraîcheur. Bonne longueur sur des notes de fruits noirs, de fumé et une touche de balsamique.

★★★ $$

Raul Perez, Ultreia St-Jacques 2019, Bierzo, Espagne

24,45 $ - Code SAQ 13555945 – 13,5 % - 2,2 g/L

Raúl Pérez est considéré comme l’un des grands vignerons d’Espagne. C’est aussi une « machine » qui produit plus d'une trentaine de ses propres vins en plus de superviser la production de plusieurs domaines. Le nom de la cuvée fait référence aux pèlerins qui passent par le vignoble en route vers St-Jacques-de-Compostelle. Un peu de réduction en ouverture qui se dissipe après une bonne aération. Le nez laisse place à des tonalités de fraise, de prune et de moka. Une matière généreuse avec des tanins de belle définition. Encore serré, le vin s’ouvre en finale sur des flaveurs de prune et de café.

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.