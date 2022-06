Statistique Canada révélait récemment que la santé mentale des Canadiens s’est détériorée depuis l’automne 2020. Nul doute que l’anxiété liée à la pandémie contribue à ce triste bilan. Mais risquons une explication concomitante, certes inédite, mais aux effets potentiellement délétères : l’omniprésence du « foutage de gueule » (FDG).

Récit

Cette fâcheuse habitude survient lorsque des propos ou des actions visent à cacher ou déformer la réalité pour faire croire à un récit qui n’avantage que son auteur. Or, à lire l’actualité, il semblerait que le FDG se pratique maintenant à grande échelle et de manière décomplexée.

En voici quelques exemples :

Le 19 mai, Trudeau s’est indigné que la Russie ferme le bureau de Radio-Canada à Moscou. Il écrit : « Les journalistes doivent pouvoir travailler en toute sécurité, sans censure, intimidation ou ingérence. Le Canada défendra toujours ce principe. » Pourtant, en février, le Canada n’a pas hésité à bannir la chaîne RT de son territoire.

On nous dit que des sanctions contre la Russie sont indispensables pour faire plier Poutine. Pourtant, alors que le prix du carburant saigne les Canadiens, la Russie devrait voir ses ventes de pétrole exploser de 6,37 milliards $ US en juin.

Notre élite politique nous enjoint de « croire en la science » lorsqu’il s’agit du vaccin. Mais elle s’agenouille devant les théoriciens du wokisme qui nient les évidences biologiques, et donc scientifiques, qui caractérisent les sexes.

Cette même élite s’autoproclame chevalier de la langue française. Mais elle assassine cette langue avec d’infâmes politiques d’écriture épicène.

Couleuvres

Bref, on se moque de notre intelligence. Et les Canadiens voient bien quand on tente de leur faire avaler des couleuvres. Déception, perte de confiance et morosité collective s’ensuivent alors. Est-ce surprenant ? Dire stop à ce foutage de gueule et ramener une lueur de vérité dans un monde de fourberies. Voilà qui devrait remonter le moral de tous !