Propriétaires endettés: attachez votre tuque!

Le Canada serait au bord de la crise financière.

À cause de quoi ? Notamment en raison de l’endettement élevé des ménages et de la flambée des prix des maisons.

Ce n’est pas moi qui le dis : c’est ce que laisse entendre la Banque du Canada à la suite de la conférence de presse du gouverneur de l’institution, Tiff Macklem, sur la Revue du système financier canadien.

« S’il fallait que l’économie décélère nettement et que le chômage augmente considérablement, cette combinaison d’endettement accru et de forts prix des logements pourrait amplifier le ralentissement. Une perte de revenu obligerait vraisemblablement les ménages très endettés à beaucoup diminuer leurs dépenses pour continuer à effectuer leurs versements hypothécaires. De plus, une correction majeure des prix des logements réduirait le patrimoine des ménages et l’accès au crédit, surtout parmi les plus endettés. Si de nombreux ménages se retrouvaient dans cette situation, il pourrait y avoir de vastes implications pour l’économie et le système financier », a affirmé M. Macklem.

Écoutez la chronique économique de Michel Girard radio :

ATTACHEZ VOTRE TUQUE !

Surtout si vous faites partie des ménages lourdement endettés après avoir payé le gros prix pour acquérir une propriété. Vous risquez d’avoir bien du mal à rembourser vos dettes.

Pourquoi ? Parce que le coût des emprunts hypothécaires a commencé à grimper en flèche et que cette tendance à la hausse devrait se poursuivre pendant un bon bout de temps encore.

L’augmentation des taux hypothécaires fait suite à la vigoureuse hausse du taux directeur de la Banque du Canada. Alors que le taux était de seulement 0,25 % au début de l’année, le taux directeur s’élève présentement à 1,50 %. La Banque du Canada laisse entendre qu’il devra grimper à 3 % afin de mener sa lutte contre la forte inflation.

Les ménages qui se sont surendettés en contractant des hypothèques à des taux d’intérêt d’à peine 2 %, vont en arracher royalement lorsqu’ils devront renouveler leurs hypothèques à du 5 % ou possiblement plus si la tendance à la hausse des taux se poursuit. Cela pourrait générer des reprises de possession, des ventes de feu. Il ne faudrait pas se surprendre de voir le marché immobilier résidentiel entrer en phase de correction sévère dans certains marchés en surchauffe dans plusieurs grandes régions métropolitaines.

Si un tel choc devait se produire, il est évident que l’ensemble de l’économie canadienne en subirait le contrecoup et que le système financier canadien perdrait des plumes.

AUTRES VULNÉRABILITÉS

Le surendettement d’un grand nombre d’entreprises à la suite de la pandémie est également source d’inquiétude pour notre économie et notre système financier.

La montée des taux d’intérêt les rend encore plus vulnérables. Plusieurs vont avoir de la difficulté à rembourser leurs dettes.

La situation est également problématique pour les sociétés qui se financent par l’entremise du marché obligataire alors que les coûts d’emprunt ont évidemment bondi à la suite de la hausse du taux directeur de la Banque du Canada.

Par ailleurs, dans la foulée de l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, la Banque du Canada se dit préoccupée par le risque d’une cyberattaque contre les banques canadiennes en raison des mesures antirusses prises au Canada.

La vague d’achat de cryptomonnaies au Canada fait aussi partie des vulnérabilités financières à surveiller.

Risquons-nous de tomber en récession grave et prolongée ?

Les risques augmentent mais ce n’est pas ce que la Banque du Canada prévoit. Pour le moment, s’entend.

Ouf !