Quatre individus arrêtés à Québec en matière de stupéfiants et d'armes prohibées

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a annoncé vendredi l’arrestation de quatre individus pour des infractions en matière de stupéfiants et d’armes, en plus de la saisie de plusieurs substances illicites.

Les suspects, trois hommes et une femme âgés de 26 à 56 ans, ont été arrêtés pour diverses infractions, soit trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants dans le but de trafic, possession d’armes prohibées, bris d’ordonnance reliés aux armes, non-respect d’engagement et recel de plus de 5000 $.

Les enquêteurs ont ensuite réalisé des perquisitions simultanées dans le secteur de Charlesbourg, lesquelles ont permis de saisir des quantités non spécifiées de cocaïne, de narcotiques, de cannabis, de hachich et de GHB, ainsi que des items reliés à la vente de stupéfiants, selon le bilan communiqué par le SPVQ.

Les policiers ont également confisqué plusieurs armes, soit deux armes à plomb, un taser, un revolver de calibre 32, un bâton télescopique, une machette, trois arbalètes, des flèches et un arc. Des outils volés ont également été retrouvés, tandis qu’un véhicule a été saisi à titre de bien infractionnel.

Projet « malsain »

Trois des quatre suspects ont comparu vendredi à la Cour du Québec et demeurent détenus, a précisé le SPVQ. Un seul des individus a quant à lui été remis en liberté.

L’opération, qui impliquait plusieurs unités de la police de Québec, s’inscrivait dans le cadre du projet « malsain » qui a été mis en place en 2019 afin de contrer la hausse de violence liée au trafic de stupéfiants par le crime organisé.