Salon Marcel Pelchat : 200 ans d’expérience !

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre engendrant des défis quant à la rétention des travailleurs, peu d’entreprises peuvent se réjouir de réunir cinq employés célébrant 40 ans de services. Le Salon Marcel Pelchat est «extrêmement privilégié et reconnaissant de compter parmi son équipe des employés de talent et de cœur». Il s’agit de «Bernard, Gaëtane, Johanne, Josée et Vicky, des personnes rares et précieuses qui sont difficiles à trouver de nos jours». Pour remercier ces cinq amis demeurés fidèles au service de la beauté des femmes depuis toutes ses années, les propriétaires Marcel Pelchat et Martin Rocheleau leur ont offert un voyage au Mexique l’hiver prochain. Bien plus qu’une histoire de salon de coiffure, le Salon Marcel Pelchat est également une histoire de famille.