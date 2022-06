«Tendre et saignant»: à point

Cette comédie romantique française s’avère agréable à défaut de révolutionner le genre.

Je n’aime pas les comédies romantiques – surtout américaines –, ce n’est tout simplement pas mon genre de film. J’y trouve trop souvent un ramassis de clichés et un portrait des femmes qui les dépeint, au mieux comme des cruches, au pire comme des manipulatrices. Quant au sort réservé aux hommes, il n’est pas meilleur puisqu’ils sont généralement de grands enfants irresponsables ou des salauds invétérés. Bref, revenons à Tendre et saignant.

Charly (Géraldine Pailhas) est directrice de Chiffon, magazine de mode français. Je vous épargne les énormes fils scénaristiques qui la font rencontrer et coucher avec Martial (Arnaud Ducret), qui s’avère être employé de son père (Jean-François Stévenin), propriétaire d’une boucherie dans laquelle elle a toujours évité de s’impliquer.

Mais voilà, son père décède brusquement et elle accepte, sur l’insistance de Martial, de garder l’établissement ouvert pendant encore quelques semaines, jusqu’au 2 janvier. Charly et Martial s’entendent à merveille, ils sont amoureux l’un de l’autre, mais elle ne souhaite pas poursuivre leur relation amoureuse dans un contexte professionnel. Et ils mettront donc 91 minutes à retomber dans les bras l’un de l’autre.

Les obstacles à l’amour, ingrédient clé de toute comédie romantique qui se respecte, sont ici légion et parfois tirés par les cheveux au point qu’on se demande où le coscénariste et réalisateur Christopher Thompson (que l’on connaît pour son Bus Palladium) va chercher tout ça.

Alors, pourquoi donc se laisse-t-on prendre par Tendre et saignant? Tout d’abord pour le naturel de Géraldine Pailhas (la conjointe de Christopher Thompson qui a écrit le film pour elle) et Arnaud Ducret, qu’on sent parfaitement à l’aise dans leurs rôles et entre eux. Ensuite, la boucherie offre un environnement inhabituel pour une histoire d’amour et le portrait des artisans, de leur métier et de leurs difficultés est présenté avec vérité. Et puis, Tendre et saignant propose des personnages sincères, vrais, j’allais écrire «normaux» – qui n’ont pas besoin de manipuler ou de se poser des questions stupides comme on le voit trop souvent dans les comédies romantiques américaines –, et donc attachants. Et puis, il y a l’âge. Car Géraldine Pailhas a 51 ans et Arnaud Ducret, 43. Ça, ça fait énormément de bien. Et c’est pour cette raison qu’on embarque.