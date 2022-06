Tourisme dans la région de Québec: mieux que 2021, mais encore loin de 2019

Les taux d’occupation dans les hôtels de la région de Québec cet été devraient s’élever à 72 % en juillet et 77 % en août, ce qui représente une progression par rapport à l’année dernière.

« C’est beaucoup plus élevé que l’an dernier, évidemment, et c’est plus bas que les résultats que nous avons observés en 2019, qui était le meilleur été touristique que nous avons eu dans la région », a fait part vendredi Hugo Johnston-Laberge, conseiller en marketing pour Destination Québec cité.

En comparaison, les taux d’occupation pour la même période l’an dernier s’élevaient à 56 % en juillet et 65 % en août. En 2019, ils étaient de 87 % et 93 %, mais c’était une tout autre réalité.

« Ça indique que la reprise est vraiment bien entamée à Québec, que les touristes s’intéressent à nous et que nous avons quelque chose d’intéressant à offrir », a affirmé M. Laberge qui prenait part à l’assemblée générale annuelle de l’Association hôtelière de la région de Québec.

Selon Jean-François Côté, président de Destination Québec cité, les résultats anticipés cet été sont pondérés en fonction de la pénurie de main-d’œuvre puisqu’il manque toujours 32 000 employés dans la restauration et dans l’hôtellerie à travers la province, dont 1500 uniquement en hôtellerie à Québec.

Pression

« Cela crée une grosse pression sur l’hébergement. La seule façon qu’on va pouvoir essayer de s’en sortir, c’est d’allonger les séjours. Des gens qui sont à l’hôtel plus longtemps et qui ont moins besoin des services d’entretien ménager, a dit M. Côté.

« Notre occupation sera à notre capacité et non pas à notre potentiel réel », a-t-il ajouté.

À l’instar des autres destinations touristiques canadiennes, le tarif quotidien moyen est en augmentation à Québec. Il faut s’attendre à débourser en moyenne 214 $ pour une nuit en juillet, alors que l’an dernier, le tarif se situait à 182 $.

Les Ontariens et la clientèle américaine sont de retour, tandis que les marchés de l’Europe et de l’Asie sont présents, mais encore timides. Malgré tout, la relance de l’industrie est bien présente et les prévisions sont encourageantes.

« Ça va plus vite qu’on pensait. On espère ratteindre les niveaux antérieurs [plus] rapidement », a conclu M. Laberge.