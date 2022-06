Le tueur de l’Halloween condamné à la prison à vie

Sans adresser un seul mot aux victimes où à leurs proches, l’assaillant de l’Halloween, Carl Girouard, a pris le chemin du pénitencier pour la vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 2045.

Comme il l’a fait pendant tout le procès, Carl Girouard, 26 ans, a regardé au sol, se balançant d’avant en arrière compulsivement lors des représentations sur la peine, alors que des membres de la famille de François Duchesne, 56 ans, s’exprimaient sur les conséquences de sa mort sur leur vie.

Un comportement qui lui a d’ailleurs été reproché avec mépris par la belle-sœur de l’autre victime, Suzanne Clermont, 61 ans, lorsqu’elle s’est présentée à la barre des témoins pour s’adresser directement au meurtrier.

Marie-Claude Veilleux a assisté à tout le procès « parce que j’avais besoin de savoir ce qui était arrivé », a-t-elle dit.

La dame savait donc qu’elle ne pourrait malheureusement pas regarder l’accusé dans les yeux puisque la boite des témoins de cette salle d’audience fait dos à l’accusé.

« Vous êtes dans mon dos, M. Girouard, je ne peux pas vous voir, mais j’espère que vous ne faites pas comme vous avez fait tout au long du procès. J’espère que vous ne vous mettez pas les doigts dans les oreilles en vous balançant pour simuler un trouble quelconque », a lâché Mme Veilleux. « Je vous demande de m’écouter, M. Girouard. »

Malgré un discours-choc où elle est revenue sur les blessures de Suzanne Clermont – « vous lui avez tranché la tête » –, en parlant de l’accusé comme d’un membre du « tristement club sélect des tueurs de masse », tel Alexandre Bissonnette, ou en lui faisant remarquer qu’il y aurait « un loup de moins dans la bergerie », jamais la dame n’a réussi à faire réagir Girouard.

En quittant, elle a même claqué la porte en le fixant intensément sans jamais que l’accusé ne lève la tête.

Famille affligée

Trois membres de la fratrie de François Duchesne ainsi que sa mère ont également témoigné sans être présents lors de l’audience.

Le 1er novembre, Marie-Josée Duchesne, qui réside en France, a écrit en vain à son frère pour s’assurer qu’il allait bien après avoir pris les infos sur le drame du Vieux-Québec.

« Je ne me suis jamais sentie aussi loin de ma chère maman et de mes frères et sœurs. Notre monde s’est écroulé », a-t-elle relaté par visioconférence.

« Mon petit bonheur a été volé », a pour sa part écrit sa sœur Isabelle, avec qui il avait fait une randonnée le jour du drame.

Sa mère de 83 ans a aussi fait parvenir une lettre dans laquelle elle écrit que « les années qu’il me reste sont gâchées. C’est ce qu’il y a de pire pour une mère, de survivre à son enfant ».

Le choix de se taire

Dans le contexte de l’appel du verdict, l’avocat de Carl Girouard, Me Pierre Gagnon, a tenté d’expliquer pourquoi son client ne s’était pas exprimé lorsqu’il avait l’occasion de prendre la parole.

« Au niveau juridique, personnellement il m’apparaissait plus prudent que mon client conserve le silence. Il exprime un regret extrêmement sincère », a dit Me Gagnon.

En prononçant sa peine, le juge Richard Grenier a dit qu’il était d’accord avec le verdict du jury tout en ajoutant être « convaincu » que l’accusé souffre de problèmes mentaux qui nécessitent des soins.

« Faites de votre détention quelque chose de positif », a conclu le juge avant de l’enfermer minimalement pour 25 ans, soit jusqu’à l’âge de 49 ans.

L’avocat de Girouard veut en appeler du verdict de culpabilité

Avant même que Carl Girouard ne soit condamné à une peine de prison à vie, son avocat a déposé l’avis d’appel pour contester le verdict de culpabilité pour meurtres prémédités.

Me Pierre Gagnon l’avait annoncé dès sa sortie de cour après le verdict de culpabilité : Carl Girouard allait porter sa cause en appel.

C’est donc juste avant les représentations sur sentence, vendredi, que l’avocat de la défense a déposé son avis au greffe de la Cour d’appel.

Deux principaux motifs ont été invoqués pour justifier sa demande de renverser le verdict de meurtre au premier degré pour chacune des deux victimes de l’attaque au sabre.

L’interrogatoire de 5 h 30

Dans la requête, il est reproché au juge Richard Grenier de ne pas être revenu, dans ses directives, sur les 5 h 30 d’interrogatoire de police pendant lesquelles Carl Girouard n’a prononcé qu’une seule phrase pour demander à parler à son avocat.

Lors d’un débat hors jury, le juge Grenier avait pourtant dit que l’interrogatoire constituait du « harcèlement » qui ne respectait pas le droit au silence de l’accusé.

« La poursuite, à notre sens, a fait un usage [de l’interrogatoire de police] lors des représentations devant le jury qui n’est pas permis », explique l’avocat.

Malgré des critiques virulentes à l’endroit de la Couronne à propos de l’interrogatoire de police, jamais le juge n’a donné de directive en ce sens au jury.

L’expert psychiatre

Me Gagnon reproche aussi au juge de ne pas avoir pu questionner l’expert psychiatre de la Couronne Sylvain Faucher relativement à une décision de la cour « le blâmant d’avoir émis des opinions personnelles sans lien avec son domaine d’expertise », est-il écrit.

« Le juge n’a pas abordé cette question-là, c’est-à-dire de mettre en garde le jury sur les opinions personnelles qui avaient été mentionnées par le psychiatre [Faucher] », a-t-il expliqué.

La Cour d’appel devra entendre les arguments de l’avocat avant de se prononcer.