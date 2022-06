Un délai trop long pour des permis de stage canadiens

Le Réseau Québec-France/francophonie exhorte Immigration et Citoyenneté Canada à traiter les dossiers de douze Français censés venir réaliser un stage cet été au Québec.

Alors que douze jeunes Français sont attendus dès le 28 juin dans plusieurs municipalités québécoises pour réaliser un stage, aucun de leur dossier n’avait encore été traité par l’ambassade du Canada à Paris en date du 7 juin.

C’est en tout cas ce qu’affirme et déplore le Réseau Québec-France/francophonie, qui se dit désespéré de la lenteur des services consulaires canadiens.

Un projet menacé d’arrêt de mort ?

«Au nom de Réseau Québec-France/francophonie et de la Fédération France-Québec/ francophonie, je désire porter à votre attention l’incurie de votre ministère qui risque de signer l’arrêt de mort du programme Intermunicipalités, un programme efficace qui, depuis 1982, a permis à plus de 2600 Québécois de 18 à 35 ans et à autant de jeunes Français de vivre une expérience de travail outre-mer le temps de la saison estivale», affirme André-P. Robert, président du Réseau, dans une lettre adressée au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

Dans un communiqué publié vendredi, le Réseau Québec-France/francophonie indique que depuis quelques années, le resserrement des mesures d’entrée au Canada a «complexifié la gestion du programme». Il dénonce le manque de collaboration des services consulaires, mais également d’autres problèmes d’ordre bureaucratique qui auraient découragé plusieurs employeurs potentiels à reconduire le programme.

L’organisme déplore aussi l’impossibilité d’entrer en communication verbale avec les fonctionnaires qui traitent les demandes, et le fait que les futurs stagiaires doivent se déplacer à leurs frais pour effectuer leurs données biométriques à Paris ou à Lyon.

«Face à ce problème, je demande formellement au ministre Fraser d’intervenir pour accélérer les démarches de façon à ce que les stagiaires français puissent venir vivre une expérience de travail enrichissante au cours de l’été 2022», demande M. Robert.