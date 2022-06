Un feu de forêt au Parc National de Kuururjuaq

Les habitants de la communauté de Kangiqsualujjuaq pourraient sentir une odeur de fumée vendredi, puisqu'un feu de forêt se propage à environ 75 kilomètres de là, dans le Parc national de Kuururjuaq.

L'incendie comporterait peu de risques, selon la SOPFEU.

D'une superficie de 113 hectares, le feu se propage à près de 10 kilomètres des camps de Qurlutuarjuq et à 75 km à l’est de la communauté de Kangiqsualujjuaq.

Pour l'instant, le risque lié à l'inhalation de fumée est faible. Cependant, le secteur du Parc National est à éviter le temps de contrôler l'incendie.

Les habitants de la communauté devraient particulièrement surveiller les personnes plus vulnérables, comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Il est tout à fait possible de ressentir certains des symptômes suivants en cas d'inhalation de fumée : picotement des yeux, écoulement nasal, mal de gorge ou mal de tête.

Le feu est surveillé de très près par la SOPFEU ainsi que par l’Administration régionale Kativik (ARK) et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN).