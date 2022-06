Un adolescent s’est fait tirer en pleine rue à Montréal

La soirée de vendredi a encore été marquée par la violence dans la métropole alors qu’un ado de 16 ans a été blessé par balle dans le quartier Saint-Michel, quelques heures après des coups de feu entendus à Rivière-des-Prairies.

Un résident de l’avenue des Érables prenait soin de ses plantes sur son balcon, vers 19 h, lorsqu’il a vu un homme arriver puis ouvrir le feu en direction d’un groupe de quatre jeunes rassemblés, a-t-il raconté au Journal peu après l’événement.

Ceux-ci se sont mis à courir dans tous les sens, puis le suspect armé est remonté dans sa voiture avant de prendre la fuite, a-t-il précisé en demandant à taire son identité par crainte de représailles. Le citoyen a immédiatement composé le 911.

Atteint par balle à la jambe, l’adolescent de 16 ans s’est rendu par lui-même à l’hôpital pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger, a fait savoir Raphaël Bergeron, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Sous le choc

L’homme qui a tout vu de la scène était encore sous le choc en plus d’être inquiet, car il ne s’agit pas de la première fusillade à survenir dernièrement dans son quartier.

Puis, en fin d’après-midi, ce sont plutôt des coups de feu qui ont retenti dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pas très loin d’une garderie.

Des véhicules ont d’ailleurs été aperçus en train de fuir la scène tandis que des impacts de projectiles ont ensuite été retrouvés sur des voitures stationnées.

« On parle de plusieurs douilles », a indiqué l’agent Bergeron.

Personne n’a été blessé dans cet événement, a précisé le porte-parole.

Il s’agit tout de même de la deuxième fois qu’un épisode de coups de feu, ressemblant à une fusillade au volant, survient dans le quartier en autant de jours, faisant ainsi grimper l’inquiétude des citoyens.

Trop peur pour sortir

« Je ne laisse même plus ma fille de 19 ans sortir le soir pour marcher, ça me fait trop peur à cause de tout ce qui se passe. Ça arrive de plus en plus souvent », a déploré Antoinette, qui vit depuis 40 ans dans le coin.

Un couple, qui a aussi préféré taire son identité par crainte de représailles, est pour sa part terrifié de voir la violence par armes à feu se rapprocher autant de sa résidence.

« Que ça arrive en plein jour, un vendredi après-midi après la sortie des cours, c’est extrêmement épeurant. Un de nos voisins a eu des impacts de balles [sur sa voiture] », a rapporté l’homme.

Pour les deux événements, aucun suspect n’avait été arrêté vendredi en fin de soirée, a précisé le SPVM.