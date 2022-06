Un meilleur accès à des services juridiques gratuits au Québec

L’adoption de la loi 34 devrait permettre d’améliorer l’accès à la justice au Québec, estime une association de défense des droits des consommateurs.

La Loi visant à améliorer l’accès à la justice en bonifiant l’offre de services juridiques gratuits ou à coût modique contribuera significativement à améliorer l’accès à la justice, assure Option consommateurs.

L’association précise que cette loi, parrainée par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, permettra aux avocats exerçant dans des organismes à but non lucratif de donner des avis juridiques et de représenter des personnes dans le besoin. Aussi, ces avocats ne seront-ils plus limités à donner de l’information juridique.

«Pour plusieurs consommateurs qui nous contactent, l’information juridique que nous donnons est suffisante pour les aider à obtenir une solution à leur conflit avec un commerçant. Toutefois, nous constatons qu’un grand nombre d’entre eux auraient besoin de services juridiques plus poussés, d’avis juridiques ou de représentation, ce que cette loi nous permettra de faire. C’est une grande avancée pour l’accès à la justice», a indiqué Christian Corbeil, directeur général d’Option consommateurs, dans un communiqué paru vendredi.