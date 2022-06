[PHOTOS] Le roi québécois d'Airbnb s'est offert la maison à 9,2M$ US de Pharrell Wiliams

Le patron de la controversée firme Sonder qui s’est vu octroyer un prêt de 30 millions $ de Québec vient de s’acheter une somptueuse maison de 9,2 millions $ US en Californie.

Alors que de nombreux Montréalais peinent à trouver un logement abordable, le Québécois d’origine Francis Davidson, PDG de la compagnie Sonder, s’est offert au début 2022 la spectaculaire maison d’architecte du rappeur Pharrell Wiliams, à Los Angeles, selon des médias américains.

L’entreprise de Davidson a déjà été dénoncée par le Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ) comme contribuant à la crise du logement dans la métropole.

Nous révélions cette semaine que l’entreprise de location à court terme de type Airbnb gère 389 logements à Montréal.

Elle offre des dizaines d’appartements sur Airbnb dans le Sud-Ouest, Ville-Marie et Le Plateau-Mont-Royal, où la crise du logement est prononcée.

Motion rejetée

Hier, les trois partis d’opposition ont déposé une motion pour retirer le prêt à Sonder. Le gouvernement Legault n’y a toutefois pas donné suite.

«La Skyline Residence est un sanctuaire au sommet d’une colline nichée sur un terrain de 1,5 acre pittoresque [...] construit par l’architecte de renom Hagy Belzberg», indique une description de la propriété acquise par Davidson sur le site Zillow.

La maison offre une piscine à débordement de 70 pieds, selon le site. Elle compte un cinéma extérieur, un spa, un skate park et de multiples aires de détente extérieures. La chambre principale est faite « pour un roi », selon la description, avec notamment un mur vidéo de dix pieds et un bain en pierre d’onyx.

Le grand patron de Sonder, âgé de 29 ans, a par ailleurs reçu une rémunération totalisant 3,3 M$ US l’an dernier, selon un document financier de Sonder daté du 20 avril.

Son salaire a doublé en un an, passant de 180 493 $ US à 360 000 $ US. Il a aussi reçu des options d’achat d’actions d’une valeur de 2,9 millions $ US.

Mises à pied

Par ailleurs, la compagnie a annoncé hier des mises à pied représentant 21 % des postes corporatifs et 7 % des postes de première ligne.

«Dans le cadre de cette restructuration, notre société a annoncé la mise à pied d’environ 250 employés, dont une quarantaine à Montréal, incluant plusieurs postes au sein de notre centre d’appels», nous a indiqué par courriel Fiona Story, porte-parole de Sonder, en début de soirée.

Le titre de Sonder, cotée à la Bourse du Nasdaq, a perdu 8,7 % hier, en baisse de 82 % depuis janvier.