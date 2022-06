Vers le million de kilomètres au Grand Défi Pierre Lavoie

À la marche, à la course, à la nage, les enfants et les adolescents ont été nombreux à s’activer vendredi, particulièrement en Mauricie, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie.

Si les cyclistes poursuivaient leur route devant les mener du Saguenay jusqu’à Montréal d’ici dimanche, les activités étaient diversifiées, en parallèle, pour atteindre l’objectif du million de kilomètres fixé pour l’ensemble de la population.

Nageur en eau libre de renom, le Québécois Xavier Desharnais s’est notamment déplacé à Shawinigan pour représenter la Fédération de natation du Québec.

«Je les trouve vraiment bons, les jeunes, depuis deux ans de trouver des façons pour continuer de bouger, a noté Desharnais, qui occupe le poste de coordonnateur développement du sport pour la fédération. Personnellement, si cette pandémie [de COVID-19] m’avait touché durant mon adolescence, je ne crois pas que j’aurais eu cette même carrière en natation. Dans un événement comme celui-là, on ressent leur passion.»

Peu importe la discipline

Après une marche à Shawinigan et une course à Trois-Rivières, plusieurs jeunes devaient aussi fait leur part, avec des kilomètres à la nage, dans une piscine de la Mauricie. Ceux-ci ont ainsi répondu à une initiative de la Fédération de natation du Québec et de son directeur général Francis Ménard, qui avait invité de nombreux clubs de natation au Québec à intégrer le mouvement collectif afin d’appuyer Pierre Lavoie.

«L’intégration de la discipline dans le Grand Défi Pierre Lavoie est évidemment une belle occasion pour promouvoir la natation, mais toutes les activités physiques sont bonnes, a mentionné Desharnais, double vainqueur de la Traversée internationale du lac Saint-Jean en 2014 et en 2015. L’important, c’est de voir la population développer de bonnes habitudes de vie et bouger, que ce soit marcher, courir, nager ou faire du ski de fond durant l’hiver.»

Enregistrer ses kilomètres

Cette troisième édition de l’événement 1 000 000 de KM Ensemble s’avère déjà un franc succès. Les participants, jeunes et moins jeunes, sont nombreux. Même si l’atteinte de l’objectif ne fait aucun doute, il faut mentionner qu’il est encore possible de visiter le site web 1000000ensemble.com afin d’enregistrer des kilomètres.

Pendant ce temps, l’activité du 1000 km, qui met à l’honneur plus de 1000 cyclistes pour sa 12e présentation, s’est poursuivie avec une météo plus clémente que celle de jeudi au Saguenay. L’action se déplacera notamment à Sorel-Tracy pour «La Boucle» dans la journée de samedi.

