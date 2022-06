GERMAIN, Rachel Bonneau



Rachel, fervente croyante et infirmière dévouée au CHUL, tu as quitté tout en douceur cette terre d'accueil à Sherbrooke le 14 mai 2022 à l'âge de 77 ans. Dans la saison du printemps, symbole de renaissance, pour rejoindre ta demeure céleste, où t'attendent à bras ouverts ton grand amour Jean Germain, ta mère Agathe Tremblay, ton père Louis-Philippe Bonneau, ta sœur Micheline, ton frère Denis ainsi que ton Jésus adoré. Tu leur as donné cet ultime rendez-vous de retrouvailles en nous laissant empreint de ta simplicité, ton énergie inépuisable, ta discipline à prendre soin, ce qui nous rend forts et confiants de continuer la route sans toi. Tu auras offert à ce monde deux magnifiques enfants, Isabelle et Marc-Antoine (Alexandra) qui a son tour t'a offert 2 petites-filles Agathe et Clémence qui marcheront fièrement la lignée de leur mamie. Tes frères et sœurs, Jacques (Dominique), Louise (Claude), Hélène (Réjean), Pierre (Reine), Michel (Élizabeth), ainsi que de nombreux parents et amis te garderont précieusement dans leur cœur à tout jamais. Par ta gentillesse, tu as su attirer des personnes sensibles pour prendre soin de toi comme tu as offert tes soins aux malades avec cœur et passion. La famille tient à remercier tout particulièrement Sophie, ton accompagnante dévouée des dernières années, et le foyer St-Joseph pour le soutien, la chaleur et les bons soins reçus. La famille recevra les condoléances de parents et amis à lasamedi le 28 mai 2022 de 18h30 à 20h30. Dans un deuxième temps, selon les volontés de Rachel,La mise en terre de l'urne se fera au cimetière Notre Dame de Foy pour son dernier repos.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de l'Estrie 740 Rue Galt O Suite 112, Sherbrooke, QC J1H 1Z3 https://alzheimer.ca/estrie ou à la fondation du CHU de Québec https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam