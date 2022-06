TONDREAU, Jean-Paul



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 6 juin 2022, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Tondreau, époux de feu dame Marie-Marthe Lemieux. Fils de feu dame Marie-Jeanne Robin et de feu monsieur Angelbert Tondreau, il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marcel (Pauline Caron), Micheline (Pierre Nicole), Jacinthe (Magella Caron), Hélène (Serge Gagnon) et Linda (Jean Carbonneau); ses petits-enfants : Sébastien et Francis Nicole, Régis, Sylvain et Sandra Gagnon, leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de : feu Noël, feu Robert (feu Hélène Couillard), feu Rénald, feu Jeanne D'Arc (feu Fernand Simpson), feu Constance (feu Aurèle Leblanc), feu Madeleine (feu Omer Lemieux) et Cécile Tondreau (feu Fernand Ouellet); de la famille Lemieux : feu Hormidas (feu Germaine Lebel), feu Armand, feu Roland, feu Omer (feu Madeleine Tondreau), feu Fernand (feu Germaine Richard), feu Léonard (feu Thérèse Levesque), feu Lucienne et feu Marie-Claire (feu Georges Landry). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, pour leurs délicates attentions, leur dévouement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele jeudi 16 juin de 19h à 21h30, vendredi jour des funérailles à compter de 12h., suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. Il sera cependant possible d'y assister en vous rendant sur le site de CMATV.ca (funérailles/ diffusion).