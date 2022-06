FORTIER, Rose-Aline



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 27 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Rose-Aline Fortier, épouse de feu monsieur Jacques Dumont, fille de feu dame Mariette Croteau et de feu Josaphat Fortier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Michel Lévesque) et Anne (Yves Duchesne); ses petits-enfants: Jérôme (Sabryna Garant), Gabrielle (Phillip Quessy), Amélie (Jeff Clusiault) et Samuel (Françoise Champagne); ses arrière-petits-enfants: Safia et Léopold; ses frères et soeurs: Huguette (feu Michel Bussières), René (Jeannine Chouinard), Gaétane et Robert (Louise Gaudreault); son beau-frère Roland Dumont (feu Yvette Bégin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'aile 2A du CHSLD Chanoine-Audet pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec. La famille vous accueillera aude 18 h à 21 h et le vendredi 17 juin à compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le vendredi 17 juin à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".