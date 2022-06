GAUDREAULT, Colombe



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Colombe Gaudreault survenu à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 juin 2022, à l'âge de 81 ans. Elle était la fille de feu dame Olivine Mayotte et de feu monsieur Félix Gaudreault. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport), autrefois de Dolbeau Lac St-Jean.La famille vous accueillera aude 14h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants qu'elle aimait tant : Suzanne Tremblay, Nicole Tremblay, Denis Tremblay (Lise Lavoie), Alain Tremblay (Cynthia Garneau) et Steve Tremblay (France Goupil); ses petits-enfants : Dave, Jessie, Jason, Simon, Alex, Cédric, Félix, Marie-Eve et Mikael; ses arrière-petits-enfants : Chloé, Kelley, Christoph, Léonie, Maève, Raphaël, Milan, Romy et Flora; son neveu le plus proche Martial Gaudreault ainsi que ses autres neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères et sa soeur: Jean-Louis (Marie-Anna Dufour), Félicien (Alice Brideau), Pierre-Émile (Germaine Gagnon), Jacqueline (Edmond Morin), Gilles (Guylaine Lavoie) et Roger. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, 418-687-6084.